Шарлиз Терон с новой стрижкой и цветом волос снялась для журнала

Актриса Шарлиз Терон стала лицом нового декабрьского выпуска журнала The Hollywood Reporter. Снимки появились в социальных сетях издания.
47-летняя актриса снялась для обложки нового номера журнала The Hollywood Reporter. Перед камерой Шарлиз Терон позировала в мужском костюме-тройке, белоснежной рубашке с галстуком. На снимке она продемонстрировала новую стрижку и цвет волос.
"Мне не нужно быть загадкой. Давайте разрушать все преграды, чтобы мы могли спокойно приступать к рабочему делу", — рассказала в интервью изданию актриса.
Она также рассказала о сложных моментах в карьере, изнурительной работе в киноиндустрии, стрессовых моментах и личной жизни.
Накануне Шарлиз Терон посетила 29-ю ежегодную церемонию Elle Women in Hollywood. Актриса "выгуляла" красное платье-водолазку и узкие брюки в тон от Ralph Lauren.