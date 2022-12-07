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39 минут назад

47-летняя Шарлиз Терон с новой стрижкой и цветом волос снялась для обложки глянца

Газета.Ru

Актриса Шарлиз Терон стала лицом нового декабрьского выпуска журнала The Hollywood Reporter. Снимки появились в социальных сетях издания.

Шарлиз Терон с новой стрижкой и цветом волос снялась для журнала
Фото: Газета.RuГазета.Ru

47-летняя актриса снялась для обложки нового номера журнала The Hollywood Reporter. Перед камерой Шарлиз Терон позировала в мужском костюме-тройке, белоснежной рубашке с галстуком. На снимке она продемонстрировала новую стрижку и цвет волос.

"Мне не нужно быть загадкой. Давайте разрушать все преграды, чтобы мы могли спокойно приступать к рабочему делу", — рассказала в интервью изданию актриса.

Она также рассказала о сложных моментах в карьере, изнурительной работе в киноиндустрии, стрессовых моментах и личной жизни.

Накануне Шарлиз Терон посетила 29-ю ежегодную церемонию Elle Women in Hollywood. Актриса "выгуляла" красное платье-водолазку и узкие брюки в тон от Ralph Lauren.

Мода,Шарлиз Терон,
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