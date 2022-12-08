Стилист назвала главные тренды 2023 года

Главный тренд предстоящего сезона — эстетика нулевых. Об этом «Известиям» рассказала персональный стилист Мария Свердликова.

Фото: unsplash unsplash

По ее словам, если сезон назад в моду вошли брюки на заниженной талии, то сейчас это будут и шорты, и юбки, и джинсы, то есть всё с максимально заниженной талией.

По ее словам, в тренде будут короткие топики, топики-бра, которые также отсылают к эстетике начала XXI века.

Актуальна будет эстетика диско и гламура с большим количеством открытого тела. Кроме того, тренды 2023 года будут включать прозрачные ткани и пайетки.