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18 минут назад

Хейли Бибер высмеяли за выход в шубе за £11 тысяч поверх мини-платья

Газета.Ruиещё 3

Американская модель и жена Джастина Бибера Хейли подверглась критике и насмешкам через несколько дней после выхода в летнем платье и шубе. Об этом сообщает Daily Mail.

Хейли Бибер высмеяли за выход в шубе за £11 тысяч
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В начале недели модель вышла на улицы Нью-Йорка в платье с меховым пальто Saint Laurent стоимостью £11 тысяч и босоножками в тон.

Комментарии пользователи соцсетей оставляли в блоге Хейли Бибер и сайта издания. Читатели высмеяли внешний вид Хейли Бибер и написали: "Смешная пара", "Странный выбор одежды", "Вообще-то на улице зима", "Выглядит не по погоде", "А нормальной одежды не было?", "Странный образ", "Этот образ стоит 11 тысяч?!".

Ее муж Джастин Бибер выбрал для прогулки по городу более сдержанный наряд: певец был одет в черные джинсы, полосатую рубашку, белые кроссовки и кепку.

Мода,Джастин Бибер,
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