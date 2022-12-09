Хейли Бибер высмеяли за выход в шубе за £11 тысяч

Американская модель и жена Джастина Бибера Хейли подверглась критике и насмешкам через несколько дней после выхода в летнем платье и шубе. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В начале недели модель вышла на улицы Нью-Йорка в платье с меховым пальто Saint Laurent стоимостью £11 тысяч и босоножками в тон.

Комментарии пользователи соцсетей оставляли в блоге Хейли Бибер и сайта издания. Читатели высмеяли внешний вид Хейли Бибер и написали: "Смешная пара", "Странный выбор одежды", "Вообще-то на улице зима", "Выглядит не по погоде", "А нормальной одежды не было?", "Странный образ", "Этот образ стоит 11 тысяч?!".