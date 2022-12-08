Karl Lagerfeld запускают новый бренд одежды для молодежи

"Мы считаем, что в будущем линия Karl Lagerfeld Jeans может генерировать такой же объем продаж, как и наша основная линия, и мы будем использовать соответствующие ресурсы и взаимодействовать с нашей целевой аудиторией с учетом этой возможности", - сказал Пьер Паоло Риги, генеральный директор Karl Lagerfeld.