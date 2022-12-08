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1 час назад

Karl Lagerfeld запускают новый бренд одежды для молодежи

Газета.Ru

Бренд Karl Lagerfeld будет производить новую линейку одежды для поколения Z. Об этом пишет WWD.

Karl Lagerfeld запускают новый бренд одежды для молодежи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мы считаем, что в будущем линия Karl Lagerfeld Jeans может генерировать такой же объем продаж, как и наша основная линия, и мы будем использовать соответствующие ресурсы и взаимодействовать с нашей целевой аудиторией с учетом этой возможности", - сказал Пьер Паоло Риги, генеральный директор Karl Lagerfeld.

В весеннюю коллекцию 2023 года вошли вещи свободного кроя, ярких цветов и моделей унисекс.

Линейку Karl Lagerfeld Jeans курирует дизайнер Хун Ким и "специальная внутренняя команда экспертов по дениму". Цены будут ниже, чем в основной линии джинсовой одежды Karl Lagerfeld.

"Karl Lagerfeld Jeans - это не диффузионная линия, а собственный бренд с новым логотипом, фирменными кодами и идентичностью", - подчеркнул Риги.

Создатель бренда Карл Лагерфельд любил носить джинсы. Они стали его постоянной вещью в гардеробе после резкого похудения в начале 2000-х годов. Дизайнер отдавал предпочтение черному дениму с камуфляжным принтом.

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