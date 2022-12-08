Karl Lagerfeld запускают новый бренд одежды для молодежи

Бренд Karl Lagerfeld будет производить новую линейку одежды для поколения Z. Об этом пишет WWD.
"Мы считаем, что в будущем линия Karl Lagerfeld Jeans может генерировать такой же объем продаж, как и наша основная линия, и мы будем использовать соответствующие ресурсы и взаимодействовать с нашей целевой аудиторией с учетом этой возможности", - сказал Пьер Паоло Риги, генеральный директор Karl Lagerfeld.
В весеннюю коллекцию 2023 года вошли вещи свободного кроя, ярких цветов и моделей унисекс.
Линейку Karl Lagerfeld Jeans курирует дизайнер Хун Ким и "специальная внутренняя команда экспертов по дениму". Цены будут ниже, чем в основной линии джинсовой одежды Karl Lagerfeld.
"Karl Lagerfeld Jeans - это не диффузионная линия, а собственный бренд с новым логотипом, фирменными кодами и идентичностью", - подчеркнул Риги.
Создатель бренда Карл Лагерфельд любил носить джинсы. Они стали его постоянной вещью в гардеробе после резкого похудения в начале 2000-х годов. Дизайнер отдавал предпочтение черному дениму с камуфляжным принтом.