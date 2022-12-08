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2 часа назад

Стилистка дала советы по подбору одежды для каждого типа фигуры

Lenta.ru

Австралийская стилистка дала рекомендации, которых она придерживается во время шопинга. Соответсвующие ролики опубликованы на ее странице в TikTok, насчитывающем 2,4 миллиона просмотров.

Стилистка дала советы по подбору одежды для каждого типа фигуры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жительница Мельбурна Мелисса Мургана поделилась лайфхаками по подбору одежды для каждого типа фигуры. В первую очередь она посоветовала научиться сочетать вещи по оттенку. Так, если необходимо акцентировать внимание на талии, лучше носить контрастирующие цвета, например, белый и черный, а для подчеркивания роста требуются монохромные наряды.

Кроме того, по словам эксперта, всегда следует заправлять топы и футболки в брюки или юбки, чтобы визуально не расширять бедра. Вдобавок героиня материала отметила, что вне зависимости от строения тела лучше всегда выделять талию ремнем. «Если ваш верх сильно короткий, обязательно надевайте V-образные вырезы», — высказалась в заключение специалистка.

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