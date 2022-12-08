Стилистка дала советы по подбору одежды для каждого типа фигуры

Австралийская стилистка дала рекомендации, которых она придерживается во время шопинга. Соответсвующие ролики опубликованы на ее странице в TikTok, насчитывающем 2,4 миллиона просмотров.

Жительница Мельбурна Мелисса Мургана поделилась лайфхаками по подбору одежды для каждого типа фигуры. В первую очередь она посоветовала научиться сочетать вещи по оттенку. Так, если необходимо акцентировать внимание на талии, лучше носить контрастирующие цвета, например, белый и черный, а для подчеркивания роста требуются монохромные наряды.