Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
4 часа назад

Стилисты рекомендуют использовать на Новый год образ Меган Фокс с блестящим корсетом

runews24.ru

Недавно Меган Фокс появилась в новом образе. Она надела блестящий корсет с джинсами и рубашкой оверсайз.

Стилисты рекомендуют использовать на Новый год образ Меган Фокс с блестящим корсетом
Фото: runews24.rurunews24.ru

Стилисты ELLE предлагают присмотреться к такому наряду, ведь он отлично подойдёт для празднования Нового года в расслабленном стиле.

Голливудская актриса отправилась на свидание вместе со своим бойфрендом, рэпером Machine Gun Kelly. Пара вновь оделась так, чтобы гармонировать друг с другом.

Меган Фокс использовала в своём образе свободные длинные джинсы голубого цвета с множеством порезов.

Блестящий корсет полностью выполнен из большого количества пайеток, которые переливаются сверкающими частицами.

Стилисты ELLE рекомендуют заменить рубашку, как у Меган, на пиджак. Также можно отказаться от него и просто предстать на Новый год в корсете и джинсах.

Кроме того, образ можно дополнить яркими туфлями и маленькой сумочкой в цвет корсета, как у Меган Фокс.

Мода,Меган Фокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители