Стилисты рекомендуют использовать на Новый год образ Меган Фокс с блестящим корсетом

Недавно Меган Фокс появилась в новом образе. Она надела блестящий корсет с джинсами и рубашкой оверсайз.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Стилисты ELLE предлагают присмотреться к такому наряду, ведь он отлично подойдёт для празднования Нового года в расслабленном стиле.

Голливудская актриса отправилась на свидание вместе со своим бойфрендом, рэпером Machine Gun Kelly. Пара вновь оделась так, чтобы гармонировать друг с другом.

Меган Фокс использовала в своём образе свободные длинные джинсы голубого цвета с множеством порезов.

Блестящий корсет полностью выполнен из большого количества пайеток, которые переливаются сверкающими частицами.

Стилисты ELLE рекомендуют заменить рубашку, как у Меган, на пиджак. Также можно отказаться от него и просто предстать на Новый год в корсете и джинсах.