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2 часа назад

Внучка примерила старую одежду бабушки и восхитила пользователей сети

Lenta.ru

Блогерша Алисса Миллеза примерила старую одежду своей бабушки во время разбора гардероба и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Внучка примерила старую одежду бабушки и восхитила пользователей сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Внучка обнаружила среди вещей родственницы черные брюки и красное шелковое бюстье с кружевной отделкой, которые надела перед камерой. Кроме того, она позировала в атласных кроп-топе и красной майке с открытой спиной, связанном крючком просвечивающем свитере и спортивной кофте бренда Puma. Также юзерша предстала в розовом бархатном топе и блузке с широкими рукавами, открывающей плечи. «Моя бабушка была иконой моды», — отметила она.

Зрители высказали свое мнение о нарядах в комментариях. «Подожди, сколько лет бабушке?», «Она была очень стильной!», «Твоя бабушка одевалась со вкусом», «Надеюсь, ты сохранила все ее вещи», «Моя бабушка никогда бы так не оделась. Правда, у нее был плохой вкус...» — заявили они.

В июне пользовательница сети Аделина Вининг примерила винтажное платье модного дома Dior, которое ранее принадлежало ее бабушке, и прославилась в сети.

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