Стиль бохо в одежде: тренды и концепция, советы по созданию образа с фото

Свобода, комфорт, непринужденность – пожалуй, главное, что нужно знать про бохо. Этот стиль популярен и в одежде, и в интерьере. Воссоздать его не сложно, но нужно знать некоторые нюансы.
«Рамблер» рассказывает, что отличает стиль бохо, кому он подойдет и как с ним работать.
Принято считать, что развитие стиля началось с момента, когда цыгане из Богемии появились во Франции – в далеком XV веке. Там стиль начали перенимать местные художники и представители других творческих профессий.
К концу XIX века уже сформировалось понятие богема и богемный образ жизни. Именно поэтому главными характеристиками стиля считаются – свобода, удобство, непринужденность и даже расслабленность.
В ХХ веке главными последователями богемного стиля стали хиппи, пик популярности которых приходится на 1960-е годы. Сейчас бохо переживает возрождение, причем интерес к стилю прослеживается как у дизайнеров одежды, так и у дизайнеров интерьера.
Для бохо характерно использование натуральных материалов природных оттенков:
Если вы не любите гладить вещи, то этот стиль точно для вас. Свободные платья, летящие силуэты, много складок, рюш и кружева.
Некоторые вещи можно назвать стилеобразующими, в бохо к ним относятся:
Отдельного упоминания заслуживает винтаж – если у вас есть вещи с историей, их нужно беречь, носить и любить. Кстати, некоторые вещи, например, кожаные сумки, специально состаривают, чтобы они лучше попадали в стиль.
Ваша бабушка при виде вас должна сказать – из-под пятницы суббота – если вы услышали такую характеристику, значит точно попали в стиль. Подберите для себя референсы, учитесь у лучших, переберите гардероб и начинайте пробовать и экспериментировать.
Не бойтесь сочетать, на первый взгляд, несочетаемое. Бохо предполагает полную свободу самовыражения и полет фантазии.
Причем многослойность важна не только в одежде, но и в украшениях. Бусы, цепочки, браслеты, перья, камни, кожаные ремешки, фенечки из металла или бисера – для бохо ничего не может быть слишком много. Идеально, если украшения будут ручной работы или из маминой шкатулки.
Больше натуральных тканей, меньше синтетики. Причем цвета тканей должны быть близки к природным: земля, глина, трава, море, цветы – скорее приглушенные оттенки, чем яркие. Если вы выйдите в поле и упадете в траву в любое время года, то вы должны составить идеальное сочетание с окружающей средой.
В бохо отлично вписываются украшения из дерева и кожи. Кстати, если выбираете белые вещи, обратите внимание на цвет, он должен быть похож на цвет неокрашенного хлопка – белый, но с теплым подтоном.
Сверьтесь со списком и подумайте, что может вписаться в лично ваш базовый гардероб: