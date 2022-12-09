Стиль бохо в одежде: тренды и концепция, советы по созданию образа с фото

Свобода, комфорт, непринужденность – пожалуй, главное, что нужно знать про бохо. Этот стиль популярен и в одежде, и в интерьере. Воссоздать его не сложно, но нужно знать некоторые нюансы.

Фото: Unsplash Unsplash

«Рамблер» рассказывает, что отличает стиль бохо, кому он подойдет и как с ним работать.

Видео дня

История стиля бохо

Принято считать, что развитие стиля началось с момента, когда цыгане из Богемии появились во Франции – в далеком XV веке. Там стиль начали перенимать местные художники и представители других творческих профессий.

Unsplash

К концу XIX века уже сформировалось понятие богема и богемный образ жизни. Именно поэтому главными характеристиками стиля считаются – свобода, удобство, непринужденность и даже расслабленность.

Unsplash

В ХХ веке главными последователями богемного стиля стали хиппи, пик популярности которых приходится на 1960-е годы. Сейчас бохо переживает возрождение, причем интерес к стилю прослеживается как у дизайнеров одежды, так и у дизайнеров интерьера.

Главные материалы

Для бохо характерно использование натуральных материалов природных оттенков:

хлопок,

лен,

трикотаж,

шерсть,

кожа,

бархат.

Если вы не любите гладить вещи, то этот стиль точно для вас. Свободные платья, летящие силуэты, много складок, рюш и кружева.

Unsplash

Ключевые фишки

Некоторые вещи можно назвать стилеобразующими, в бохо к ним относятся:

шляпы из фетра;

цветные шарфы из хлопка или шелка, которые носят на шее, голове или вместо пояса;

туники;

свободные брюки, юбки, летящие платья и сарафаны;

казаки и сандалии;

неровный край;

помятость;

узелки и потертости;

пэчворк;

войлочные цветы на ситце;

вязанные элементы.

Отдельного упоминания заслуживает винтаж – если у вас есть вещи с историей, их нужно беречь, носить и любить. Кстати, некоторые вещи, например, кожаные сумки, специально состаривают, чтобы они лучше попадали в стиль.

Объем и многослойность в бохо

Ваша бабушка при виде вас должна сказать – из-под пятницы суббота – если вы услышали такую характеристику, значит точно попали в стиль. Подберите для себя референсы, учитесь у лучших, переберите гардероб и начинайте пробовать и экспериментировать.

Unsplash

Не бойтесь сочетать, на первый взгляд, несочетаемое. Бохо предполагает полную свободу самовыражения и полет фантазии.

Причем многослойность важна не только в одежде, но и в украшениях. Бусы, цепочки, браслеты, перья, камни, кожаные ремешки, фенечки из металла или бисера – для бохо ничего не может быть слишком много. Идеально, если украшения будут ручной работы или из маминой шкатулки.

Близость к природе

Больше натуральных тканей, меньше синтетики. Причем цвета тканей должны быть близки к природным: земля, глина, трава, море, цветы – скорее приглушенные оттенки, чем яркие. Если вы выйдите в поле и упадете в траву в любое время года, то вы должны составить идеальное сочетание с окружающей средой.

Unsplash

В бохо отлично вписываются украшения из дерева и кожи. Кстати, если выбираете белые вещи, обратите внимание на цвет, он должен быть похож на цвет неокрашенного хлопка – белый, но с теплым подтоном.

Базовый гардероб

Сверьтесь со списком и подумайте, что может вписаться в лично ваш базовый гардероб:

юбки длины макси свободного кроя;

платья в пол со свободными юбками;

туники базовых цветов;

джинсы с клешем или просто прямые;

майки на тонких бретелях;

лосины однотонные или с тематическими узорами;

кардиганы с вышивкой и бахромой;

кожаные шлепанцы;

ботинки и полуботинки нейтральных цветов;

гладиаторские сандалии;

деревянные браслеты, бусы и серьги;

плетеные браслеты из кожи;

плетеные сумки;

текстильные сумки.