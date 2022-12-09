Maison Margiela выпустил сумки в виде пожарных ведер

Французский модный дом Maison Margiela выпустил линейку сумок в форме пожарных ведер. Они появились на официальном сайте бренда.
Сумки, форма которых аналогична пожарным ведрам западного образца, застегиваются на завязку, как мешок. Они представлены в нескольких цветах - миндальном, розовом, зеленом и черном. В дополнение к "ручке ведра", изготовленной из металла и дерева, они снабжены кожаными ремнями, чтобы их можно было носить на плече.
Изделия выполнены из телячьей кожи и украшены металлическими шипами по бокам.
Сумка среднего размера обойдется покупателю в €1750. Аксессуары маленького и крошечного размера несколько отличаются по дизайну и стоят дешевле. Так, маленькая сумка в виде пожарного ведра обойдется в €1550 и снабжена не металлической, а плетеной ручкой. Цена крошечной сумки - €1300, при этом ручкой она не снабжена, имея только кожаный ремень для ношения на плече.