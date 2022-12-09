Maison Margiela выпустил сумки в виде пожарных ведер

Французский модный дом Maison Margiela выпустил линейку сумок в форме пожарных ведер. Они появились на официальном сайте бренда.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Сумки, форма которых аналогична пожарным ведрам западного образца, застегиваются на завязку, как мешок. Они представлены в нескольких цветах - миндальном, розовом, зеленом и черном. В дополнение к "ручке ведра", изготовленной из металла и дерева, они снабжены кожаными ремнями, чтобы их можно было носить на плече.

Изделия выполнены из телячьей кожи и украшены металлическими шипами по бокам.