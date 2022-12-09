Королевы сердец: актрисы, которые изменили мир моды

Эти знаменитости заставили тысячи поклонников подражать своему стилю.

Фото: WomanHit.ru - МК WomanHit.ru - МК

Мода рождается не только на подиуме, но и в кино, а еще на красных дорожках. Недаром дизайнеры так стремятся, чтобы их платья надели знаменитости. А некоторые актрисы меняют мир моды навсегда, за ними повторяют десятки тысяч поклонниц.

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Мадонна

Стиль восьмидесятых: кричащий, многослойный, с мини-юбками поверх ярких лосин и украшениями из бисера и пластика, во многом сформировался, благодаря Мадонне. На заре своей карьеры дива сама придумывала наряды, а модницы по всему старались ей подражать. Конечно, сейчас такого влияния достичь очень сложно, но вклад Мадонны в формирование стиля целого десятилетия невозможно переоценить.

Рианна

По слухам, Джей Зи был так впечатлен Рианной, что закрыл дверь офиса и отказывался выпускать ее, пока юная островитянка не подписала контракт с ним. Отложив в сторону микрофон, Рири выпустила неверотяно успешную коллекцию одежды, которая неожиданно вернула в моду спорт-шик. Неожиданно девушки вспомнили, что комфортная одежда может быть женственной и кокетливой.

Сара Джессика Паркер

Вряд ли хотя бы один сериал прошлых лет настолько повлиял на мир моды, как «Секс в большом городе». А стиль Керри, которую сыграла Сара Джессика, старались повторить тысячи девушек по всему миру: все искали в магазинах то самое «голое» платье, пышную фатиновую юбку, необычные сумки и, конечно, туфли.

Виктория Бекхэм

Все еще хотите (десятые?) крупные солнечные очки, заслоняющие половину лица? В этом заслуга бывшей перчинки: аксессуар Виктория сделала неотъемлемой частью своего имиджа, и никто точно не посмеет упрекнуть ее старомодности. Заслуга Виктории еще и во всеобщей любви к платьям-футлярам и узким джинсам. Да, скинни сейчас не на пике популярности, но, благодаря миссис Бекхэм, окончательно из моды они не выйдут никогда.

Ума Турман