Эшли Грэм вышла в свет в прозрачном платье-сетке

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Активистка бодипозитива Эшли Грэм посетила вечеринку журнала Time, которая состоялась в Нью-Йорке, в прозрачном платье-сетке с кейпом, надетом поверх корректирующего нижнего белья черного цвета из ассортимента ее собственного бренда Knix. На размещенных кадрах видно, что наряд манекенщицы покрыт стразами.

Образ знаменитости дополнили колье с бриллиантами и макияж, выполненный в технике smoky eyes. При этом визажисты сделали Грэм укладку с эффектом мокрых волос, а на губы нанесли прозрачный блеск. Модель вышла в свет с мужем, фотографом Джастином Эрвином.