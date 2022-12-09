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1 час назад

Эшли Грэм вышла в свет в прозрачном платье-сетке

Lenta.ru

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Эшли Грэм вышла в свет в прозрачном платье-сетке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Активистка бодипозитива Эшли Грэм посетила вечеринку журнала Time, которая состоялась в Нью-Йорке, в прозрачном платье-сетке с кейпом, надетом поверх корректирующего нижнего белья черного цвета из ассортимента ее собственного бренда Knix. На размещенных кадрах видно, что наряд манекенщицы покрыт стразами.

Образ знаменитости дополнили колье с бриллиантами и макияж, выполненный в технике smoky eyes. При этом визажисты сделали Грэм укладку с эффектом мокрых волос, а на губы нанесли прозрачный блеск. Модель вышла в свет с мужем, фотографом Джастином Эрвином.

В октябре Эшли Грэм показала несовершенства кожи, которые остались на ее теле после рождения троих детей. На размещенном кадре манекенщица крупным планом продемонстрировала живот, покрытый растяжками в области пупка.

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