Ассортимент бренда Asos стал доступен для россиян

На онлайн-платформе CDEK.Shopping появилась продукция британского ретейлера одежды Asos. Соответствующее объявление было размещено на сайте сервиса в пятницу, 9 декабря.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Asos на CDEK.Shopping. Легендарные товары уже доступны к заказу, — говорится в сообщении.

На данный момент российским пользователям представлено более 23 тысяч позиций бренда, среди которых женская и мужская одежда, а также различная обувь и аксессуары. Оплатить покупки можно картами российских банков. Как заявляется, доставка заказов будет осуществляться в течение месяца.

Онлайн-магазин одежды и косметики ASOS ограничил доставку одежды на территорию России 2 марта. При попытке купить товар появлялось сообщение, согласно которому компания не может доставить заказанные позиции в страну.