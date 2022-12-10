Хёрли рассказала о знаменитом черном платье на булавках

57-летняя актриса вспомнила уникальный наряд, благодаря которому стала знаменитой.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Почти через 30 лет после появления на премьере фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» (1994) в платье от Versace Элизабет Хёрли, наконец, прокомментировала «экстраординарную реакцию», которую им вызвала.

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Британская модель, актриса и дизайнер тогда прибыла на вечер с бойфрендом Хью Грантом, который сыграл в картине главную роль. Собравшиеся были поражены, увидев его спутницу в откровенном наряде с боковыми вырезами, скреплёнными большими золотистыми булавками.

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До сегодняшнего дня Хёрли никогда не комментировала свой ставший знаменитым выход.

«Хью и я жили в крохотной квартирке с одной спальней без зеркала в полный рост, поэтому я не видела, как на мне сидит платье целиком до тех пор, пока на следующий день не получила газеты», - признала Элизабет.

«Я только видела себя до талии».

Хёрли принялась объяснять, что в то время они с Грантом были просто «хватавшимися за любую работу актёрами» и не привыкли к такому уровню узнавания, которое пришло после премьеры.

«Люди также не знали, что фильм произведёт сенсацию», - отметила актриса. «Мы были в полном неведении. Поэтому, когда на следующий день газеты сошли с ума и по кино и, как ни странно, по моему платью, мы удивились оба. Но, конечно, мы очень благодарны за то, что это случилось с нами».

Сейчас, в 57 лет неувядающая Лиз по-прежнему продолжает пользоваться вниманием как прессы, так и подписчиков в соцсетях. В этом же интервью она вспомнила о том, как её жизнь в молодости отличалась от сегодняшней.

«У меня не было визажиста, у меня не было сумочки, у меня не было туфель», - утверждает она. «У нас ничего не было».

А сейчас, похоже, у неё есть всё. Она снимается в кино (недавно вышел к/ф «Рождество в раю»), занимается просветительской деятельностью на тему онкологии и радует поклонников в соцсетях фотографиями в стильных нарядах. На день рождения в июне Хёрли даже разместила пару образов от любимого итальянского бренда.