Россиянам предложат китайские бренды одежды и обуви

В России могут появиться магазины китайских брендов одежды, обуви и аксессуаров. Об этом пишут «Известия».

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По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, ранее ритейлеры из КНР импортировали в Россию свой ассортимент для продажи в мультибрендовых магазинах. Сейчас же торговым сетям предлагают инвестировать в открытие точек под своими названиями.

На данный момент в России свою точку открыл один китайский бренд — магазины Li-Ning, которые запустились в апреле 2022 года.