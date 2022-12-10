Сколько на самом деле стоят «дешевые» наряды Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон в очередной раз подтвердила неофициальное звание королевы демократичной моды: для промофотосессии рождественской службы в Вестминстерском аббатстве она выбрала наряд бренда Needle & Thread за достаточно скромные по королевским меркам 460 фунтов (около 35 000 рублей). Более того, экономная принцесса Уэльская надела его уже во второй раз: до этого мы видели ее в красном платье, расшитом сверкающими пайетками, на приеме в рамках инвестиционного саммита Великобритании и Африки в Букингемском дворце 20 января 2020 года.

Фото: Super.ru Super.ru

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Напомним, неделей раньше Кейт пришла на гала-вечер в Бостоне в наряде за 100 долларов (или 6250 рублей): именно во столько обошлась ей 4-дневная аренда платья от бренда Solace London. А всего месяц назад мы видели принцессу в платье цвета хаки за совсем уж смешные 35 фунтов (2680 рублей) из Mango. Звучит прекрасно, не правда ли? И выглядит супруга Уильяма отлично, и страдающих от экономического кризиса подданных не раздражает кутюрными платьями по заоблачным ценам.

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Но нет, в соцсетях все-таки смогли найти подвох: мол, все не то, тем кажется, а демократичные наряды Кейт вполне могут посоревноваться в стоимости с дизайнерскими. Как пишет в своем телеграм-канале Osd модный журналист и основатель ювелирного бренда Anima Михаил Барышников, схема такая: якобы в модные дома приносят дешевые платья из массмаркета, которые затем тщательно перешиваются. «Подкладки, посадка по фигуре, замена материалов. В среднем выходило около 3-4 тысяч фунтов на одно платье за $45», — делится Михаил информацией из проверенных источников.