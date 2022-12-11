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46 минут назад

Корсеты, бахрома и спорт-шик: что будем носить нынешней зимой

WomanHit.ru

Известный дизайнер Маша Цигаль рассказала о главных трендах сезона (многое неожиданно, но креативно).

Корсеты, бахрома и спорт-шик: что будем носить нынешней зимой
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Что же стоит примерить осенью и зимой 2022 года, чтобы быть в тренде? Модные тенденции необычайно разнообразны и вдохновлены сразу 80—90-ми и в то же время нулевыми

Майки-алкоголички

Неожиданная тренд для холодного времени года — белые майки-алкоголички. Тренд — родом из нулевых, как и многие другие в этом сезоне. Обожаю его! Заметьте — именно белые алкоголички, это важно.

Сочетать их можно с модными широкими джинсами или прозрачными юбками. Не забываем про хитовый тандем -алкоголичка с джинсами с низкой посадкой и торчащими из под них трусами. Про контрастный бюстгальтер тем, кто застал тренд в нулевых, напоминать не надо — черный бюстик с широкими лямками 0 это просто must. Ну а для самых смелых — яркие бра со стразиками.

Бахрома

В очередной раз модной тенденцией в одежде стала бахрома. Этим трендом нас не удивишь, он с нами уже пару сезонов. Бахрому можно заметить как на вечерней, так и на повседневной одежде.

Бахрома нынче бывает контрастной или в цвет наряда, нашитой по подолу или произвольно, густой или не очень, но обязательно — длинной. Кто не рискует,тот не носит бахрому в пол.

Спортивные наряды

Поло, лампасы, контрастные вставки, напоминающие об одежде мотогонщиков — тенденции осени-зимы 2022/2023 понравятся поклонницам спортивного стиля.

Корсеты

Актуальны обычные корсеты и бюстье, а также блузки и даже плащи с отсылками к этому предметы гардероба, как в коллекциях.

Смело сочетайте корсеты с джинсами, надевайте их на рубашки и майки.

Широкие плечи

Пришло время привыкать к подплечикам, возвращающим нас в восьмидесятые годы. Этот тренд уже несколько сезонов лоббирует Balensiaga и наконец его заметил все осталоные.

Мода,Маша Цигаль,
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