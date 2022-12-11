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1 час назад

Фанаты восхитились фигурой 50-летней Поверенновой в историческом костюме-боди

Слово и Дело

Актриса Дарья Повереннова продемонстрировала роскошную фигуру в 50 лет. Она опубликовала фотографию в откровенном наряде, сделанную в гримерной комнате театра.

Фанаты восхитились фигурой 50-летней Поверенновой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

На снимке Повереннова запечатлена в историческом костюме-боди бежевого цвета. По словам самой актрисы, наряд сшит по фотографии 1920-х годов.

«То, что не видят зрители на сцене, но увидели мои подписчики. Костюм (боди) исторический, между прочим, сшит один в один по фотографии 20-х годов», — подписала она.

Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры 50-летней знаменитости и осыпали ее комплиментами. Повереннова неоднократно признавалась, что следит за весом, занимается спортом и ест только, когда испытывает голод.

Мода,Дарья Повереннова,
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