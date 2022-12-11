Фанаты восхитились фигурой 50-летней Поверенновой

Актриса Дарья Повереннова продемонстрировала роскошную фигуру в 50 лет. Она опубликовала фотографию в откровенном наряде, сделанную в гримерной комнате театра.
На снимке Повереннова запечатлена в историческом костюме-боди бежевого цвета. По словам самой актрисы, наряд сшит по фотографии 1920-х годов.
«То, что не видят зрители на сцене, но увидели мои подписчики. Костюм (боди) исторический, между прочим, сшит один в один по фотографии 20-х годов», — подписала она.
Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры 50-летней знаменитости и осыпали ее комплиментами. Повереннова неоднократно признавалась, что следит за весом, занимается спортом и ест только, когда испытывает голод.