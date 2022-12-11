Валя Карнавал примерила новый образ — фанаты узнали ее не сразу

Валя Карнавал меняет имидж со скоростью света. Только пару дней назад мы написали, что она стала блондинкой с прямой челкой, но образ а-ля Мэрилин Монро зашел далеко не всем подписчиками в запрещенной сети. Кто-то перепутал ее с Юлей Гаврилиной, а кто решил, что Валя стала выглядеть значительно старше. Но эти обсуждения — как и этот лук — уже в прошлом: девушка дала фанатам новый повод для разговоров.