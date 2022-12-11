Валя Карнавал примерила новый образ — фанаты узнали ее не сразу

Валя Карнавал меняет имидж со скоростью света. Только пару дней назад мы написали, что она стала блондинкой с прямой челкой, но образ а-ля Мэрилин Монро зашел далеко не всем подписчиками в запрещенной сети. Кто-то перепутал ее с Юлей Гаврилиной, а кто решил, что Валя стала выглядеть значительно старше. Но эти обсуждения — как и этот лук — уже в прошлом: девушка дала фанатам новый повод для разговоров.
На вчерашнем концерте «Жара» Валю вновь было не узнать. Певица появилась с длинными распущенными волосами, окрашенными у лица в розовый цвет — в лучших традициях поп-панк-иконы 2000-х Аврил Лавин. Не меньше обсуждений вызвал и наряд девушки: черное мини-платье, секси-перчатки со шнуровкой и сапоги цвета металлик, похожие на резиновые. Валя, полегче, мы не успеваем следить за тем, как ты меняешься! Но, как говорится, во всех ты, душенька, нарядах хороша.