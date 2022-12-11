Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
2 часа назад

Валя Карнавал примерила новый образ — фанаты узнали ее не сразу

Super.ru

Валя Карнавал меняет имидж со скоростью света. Только пару дней назад мы написали, что она стала блондинкой с прямой челкой, но образ а-ля Мэрилин Монро зашел далеко не всем подписчиками в запрещенной сети. Кто-то перепутал ее с Юлей Гаврилиной, а кто решил, что Валя стала выглядеть значительно старше. Но эти обсуждения — как и этот лук — уже в прошлом: девушка дала фанатам новый повод для разговоров.

Валя Карнавал примерила новый образ — фанаты узнали ее не сразу
Фото: Super.ruSuper.ru

На вчерашнем концерте «Жара» Валю вновь было не узнать. Певица появилась с длинными распущенными волосами, окрашенными у лица в розовый цвет — в лучших традициях поп-панк-иконы 2000-х Аврил Лавин. Не меньше обсуждений вызвал и наряд девушки: черное мини-платье, секси-перчатки со шнуровкой и сапоги цвета металлик, похожие на резиновые. Валя, полегче, мы не успеваем следить за тем, как ты меняешься! Но, как говорится, во всех ты, душенька, нарядах хороша.

Super.ru
Мода,Аврил Лавин,Мэрилин Монро,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители