Givenchy начал торговать пластиковыми сумками по 60 тысяч

Французский модный дом Givenchy начал торговать сумками для покупок за 60 тысяч рублей. Соответсвующий товар представлен на сайте бренда.
Речь идет об изделии из полиэтилена, оформленное ручками и ремешками из нейлона. В свою очередь, вкладка, расположенная на внутренней стороне с логотипом марки, изготовлена из кожи.
При этом сумка продается в размерах mini и XL и стоит от 725 до 995 долларов (от 44 тысяч до 60 тысяч рублей соответственно). Данный аксессуар представлен в рамках коллекции Pre-Fall 2023 Givenchy.