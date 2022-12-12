Givenchy начал торговать пластиковыми сумками по 60 тысяч

Французский модный дом Givenchy начал торговать сумками для покупок за 60 тысяч рублей. Соответсвующий товар представлен на сайте бренда.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет об изделии из полиэтилена, оформленное ручками и ремешками из нейлона. В свою очередь, вкладка, расположенная на внутренней стороне с логотипом марки, изготовлена из кожи.