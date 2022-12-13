Женские кожаные куртки 2023 года: ново, интересно, разнообразно

2023 год будет очень интересным и временами неожиданным в модных решениях женских кожаных курток. Конечно, “на актуальной волне” останется классика, но стилисты предлагают и множество других вариантов этой неотъемлемой части гардероба. Это касается как демисезонных курток, так и тех, которые рассчитаны на более холодное время и суровую зиму.

Фото: Клео.ру Клео.ру

Новинки сезона

Видео дня

Среди топовых новинок кожаных курток нового сезона есть и традиционные фасоны, типа классической или косухи, так и новомодные решения с интересными вставками, отделкой и различным декором.

Важно отметить, что гонка за натуральной кожей в 2023 году отменяется. На пике - современные модели женских курток из эко-кожи, как новое веяние и направление индустрии моды. Это работает, прежде всего, на защиту окружающей среды, в том числе и животных.

Не стоит думать, что кожзам или эко-кожа смотрятся менее эффектно. Наоборот, законодатели моды сделали такие модели еще более интересными и яркими. Кроме того, такие куртки максимально практичны и универсальны. Именно искусственные аналоги кожи позволяют поработать над удивительными новыми фасонами кожаных курток и создать по-настоящему эффектный образ в самых разных стилях и направлениях.

В новом сезоне особенно актуальными будут: кожаные куртки с меховыми вставками;

декор вышивка;

шипы и заклепки;

разные виды воротников;

застежки и молнии;

наличие пояса снизу;

различная длина курток.

Кроме того, приятно удивит разнообразие цветовых решений - от черных и классических коричневых до соединения нескольких цветов в одной модели. Можете смело выбирать себе на весну кожаную куртку мятного, розового, салатового, лилового или голубого цвета. А на зиму облачиться в черную или коричневую верхнюю одежду.

Интересно, что настоящим прорывом в модных женских кожаных куртках станет белый цвет. Но не уступят ему и стильные серый, бежевый, коричневый и черный.

В любом сезоне вы сможете создать свой достаточно нетривиальный образ.

Самые модные куртки 2023 года

Настоящий тренд - курточка-косуха

Пожалуй, куртка-косуха - это всегда актуальный и абсолютно беспроигрышный вариант, эффектный и универсальный. Посмотрите, например, бренды Coach, Givenchy, Balmain, и вам станет понятно, как выглядеть стильно и модно в новом году.

Кожаные куртки с вышивкой

В моде 2023 года - вышивка, которая придаст вашему образу женственности и романтичности. Очень уместна вышивка в том числе и в модных моделях кожаных курток. Идей их выполнения будет огромное множество, как говорится, на любой вкус и цвет.

Топовые фасоны будут украшены оригинальной вышивкой, как спереди, так и на спине и на рукавах. Возможно дополнение такого цветочного декора металлическими дополнениями, в том числе заклепками, замочками и прочими украшениями.

Комбинированная кожаная куртка

Очень интересно смотрится женская кожаная куртка, в которой сочетаются сразу несколько разных материалов. Например, сама куртка выполнена из одного материала, а ее рукава - из другого. Или гармоничное сочетание эко-кожи и искусственного меха на рукавах.

Еще один интересный и очень нежный вариант - укороченная кожаная курточка с длинными рукавами из искусственного меха.

Наконец, еще одна очень эффектная новинка - кожаная куртка с серыми меховыми рукавицами, которая создает довольно эффектный образ.

Блестящая куртка из кожи

Очень интересной и модной в новом сезоне будет кожаная куртка в стиле металлик. Она обязательно привлечет внимание и выделит вас из серой толпы, благодаря своему необыкновению и выразительности.

Блестящая кожаная куртка станет отличным акцентом в любом образе, поможет создать не только красивый, но и запоминающийся аутфит. Особенно актуально это в решениях демисезонных кожаных курток.

Кожаная куртка с заклепками

Конечно, этот декор не новый, но в 2023 году он станет особенно модным и актуальным в женских кожаных куртках. Смотрится такая модель очень эффектно. Заклепки могут быть абсолютно везде: спереди, на спине, на рукавах или воротнике. Порой именно заклепки будут создавать по-настоящему захватывающие узоры.

Кожаная куртка-жилетка

Еще один тренд наступающего года. Рассчитана такая кожаная куртка, конечно же, на теплый сезон. Она очень практична и позволяет сделать образ ярким и интересным.

Актуальными будут куртки-жилетки не только из кожи, но и из замши. Причем не только в стандартных цветах, но также терракоте или изумруде.

Благородная белая куртка из кожи

Достаточно необычный вариант кожаной куртки, но он по-настоящему безупречен во всех отношениях.

Белая кожаная куртка позволит создать изящный и легкий образ, придаст внешности нарядности и изысканности.

В большинстве случаев белая куртка будет представлена в виде косухи, и может быть дополнена косой молнией или накладными карманами.

Разноцветный формат

Как мы уже говорили ранее, в новом 2023 году будет очень модным соединение сразу несколько цветов в одной женской кожаной куртке. Это идеальный вариант на весну, и может он состоять, например, из нескольких пастельных оттенков и разных фактур.

Комбинированная кожаная куртка обязательно понравится смелым и ярким девушкам, которые не боятся экспериментировать и быть в центре внимания. Объемный оверсайз

Пришло время, как говорится, вспомнить о размерах. В 2023 году будут модными как классические модели женских кожаных курток, так и укороченные, и объемные оверсайз.

Настоящий хит и вариант для самых смелых - куртки с массивными рукавами и слегка спущенными плечами

Самые модные цвета женских кожаных курток в 2023 году

Как мы уже говорили ранее, в 2023 году яркие цвета в женских кожаных куртках приветствуются. На пике моды окажутся насыщенная фуксия, огненно-красный, желтый, лазурный, нежно-розовый, жизнерадостный оранжевый, фиолетовый, оливковый, карамельный и коричневый цвета.

Кроме того, не стоит забывать о принтах. Анималистичные рисунки, среди которых и хищный “леопард”, и “зебра”, и “питон”, а также контрастные узоры, необычная абстракция и геометрия, цветная полоска, флористика и колорблок. Одним словом, выбор у вас очень широк.

Внимание - длине

В 2023 году будут очень модными укороченные модели женских кожаных курток, которые позволят подчеркнуть талию и показать животик.

Не уступит место и длина макси, которой “поют оды” все модные бренды.

Итоги

В 2023 году модные женские куртки удивят и порадуют своим разнообразием. Причем как в фасонах, так и в материалах и цветах.

Модницы обязательно подберут для себя свой самый подходящий вариант. При этом можно смело экспериментировать с цветом и длиной изделия.

Обратите внимание на то, что натуральная кожа в наступающем году уступит место эко-коже, а также изделие может быть по-разному декорировано, в том числе искусственным мехом, вышивкой или заклепками.

Дополнить образ помогут пояса, ремни и другие аксессуары.