Женские кожаные куртки 2023 года: ново, интересно, разнообразно

2023 год будет очень интересным и временами неожиданным в модных решениях женских кожаных курток. Конечно, “на актуальной волне” останется классика, но стилисты предлагают и множество других вариантов этой неотъемлемой части гардероба. Это касается как демисезонных курток, так и тех, которые рассчитаны на более холодное время и суровую зиму.
Среди топовых новинок кожаных курток нового сезона есть и традиционные фасоны, типа классической или косухи, так и новомодные решения с интересными вставками, отделкой и различным декором.
Важно отметить, что гонка за натуральной кожей в 2023 году отменяется. На пике - современные модели женских курток из эко-кожи, как новое веяние и направление индустрии моды. Это работает, прежде всего, на защиту окружающей среды, в том числе и животных.
Не стоит думать, что кожзам или эко-кожа смотрятся менее эффектно. Наоборот, законодатели моды сделали такие модели еще более интересными и яркими. Кроме того, такие куртки максимально практичны и универсальны. Именно искусственные аналоги кожи позволяют поработать над удивительными новыми фасонами кожаных курток и создать по-настоящему эффектный образ в самых разных стилях и направлениях.
Кроме того, приятно удивит разнообразие цветовых решений - от черных и классических коричневых до соединения нескольких цветов в одной модели. Можете смело выбирать себе на весну кожаную куртку мятного, розового, салатового, лилового или голубого цвета. А на зиму облачиться в черную или коричневую верхнюю одежду.
Интересно, что настоящим прорывом в модных женских кожаных куртках станет белый цвет. Но не уступят ему и стильные серый, бежевый, коричневый и черный.
В любом сезоне вы сможете создать свой достаточно нетривиальный образ.
Пожалуй, куртка-косуха - это всегда актуальный и абсолютно беспроигрышный вариант, эффектный и универсальный. Посмотрите, например, бренды Coach, Givenchy, Balmain, и вам станет понятно, как выглядеть стильно и модно в новом году.
В моде 2023 года - вышивка, которая придаст вашему образу женственности и романтичности. Очень уместна вышивка в том числе и в модных моделях кожаных курток. Идей их выполнения будет огромное множество, как говорится, на любой вкус и цвет.
Топовые фасоны будут украшены оригинальной вышивкой, как спереди, так и на спине и на рукавах. Возможно дополнение такого цветочного декора металлическими дополнениями, в том числе заклепками, замочками и прочими украшениями.
Очень интересно смотрится женская кожаная куртка, в которой сочетаются сразу несколько разных материалов. Например, сама куртка выполнена из одного материала, а ее рукава - из другого. Или гармоничное сочетание эко-кожи и искусственного меха на рукавах.
Еще один интересный и очень нежный вариант - укороченная кожаная курточка с длинными рукавами из искусственного меха.
Наконец, еще одна очень эффектная новинка - кожаная куртка с серыми меховыми рукавицами, которая создает довольно эффектный образ.
Очень интересной и модной в новом сезоне будет кожаная куртка в стиле металлик. Она обязательно привлечет внимание и выделит вас из серой толпы, благодаря своему необыкновению и выразительности.
Блестящая кожаная куртка станет отличным акцентом в любом образе, поможет создать не только красивый, но и запоминающийся аутфит. Особенно актуально это в решениях демисезонных кожаных курток.
Конечно, этот декор не новый, но в 2023 году он станет особенно модным и актуальным в женских кожаных куртках. Смотрится такая модель очень эффектно. Заклепки могут быть абсолютно везде: спереди, на спине, на рукавах или воротнике. Порой именно заклепки будут создавать по-настоящему захватывающие узоры.
Еще один тренд наступающего года. Рассчитана такая кожаная куртка, конечно же, на теплый сезон. Она очень практична и позволяет сделать образ ярким и интересным.
Актуальными будут куртки-жилетки не только из кожи, но и из замши. Причем не только в стандартных цветах, но также терракоте или изумруде.
Достаточно необычный вариант кожаной куртки, но он по-настоящему безупречен во всех отношениях.
Белая кожаная куртка позволит создать изящный и легкий образ, придаст внешности нарядности и изысканности.
В большинстве случаев белая куртка будет представлена в виде косухи, и может быть дополнена косой молнией или накладными карманами.
Как мы уже говорили ранее, в новом 2023 году будет очень модным соединение сразу несколько цветов в одной женской кожаной куртке. Это идеальный вариант на весну, и может он состоять, например, из нескольких пастельных оттенков и разных фактур.
Комбинированная кожаная куртка обязательно понравится смелым и ярким девушкам, которые не боятся экспериментировать и быть в центре внимания. Объемный оверсайз
Пришло время, как говорится, вспомнить о размерах. В 2023 году будут модными как классические модели женских кожаных курток, так и укороченные, и объемные оверсайз.
Настоящий хит и вариант для самых смелых - куртки с массивными рукавами и слегка спущенными плечами
Как мы уже говорили ранее, в 2023 году яркие цвета в женских кожаных куртках приветствуются. На пике моды окажутся насыщенная фуксия, огненно-красный, желтый, лазурный, нежно-розовый, жизнерадостный оранжевый, фиолетовый, оливковый, карамельный и коричневый цвета.
Кроме того, не стоит забывать о принтах. Анималистичные рисунки, среди которых и хищный “леопард”, и “зебра”, и “питон”, а также контрастные узоры, необычная абстракция и геометрия, цветная полоска, флористика и колорблок. Одним словом, выбор у вас очень широк.
В 2023 году будут очень модными укороченные модели женских кожаных курток, которые позволят подчеркнуть талию и показать животик.
Не уступит место и длина макси, которой “поют оды” все модные бренды.
В 2023 году модные женские куртки удивят и порадуют своим разнообразием. Причем как в фасонах, так и в материалах и цветах.
Модницы обязательно подберут для себя свой самый подходящий вариант. При этом можно смело экспериментировать с цветом и длиной изделия.
Обратите внимание на то, что натуральная кожа в наступающем году уступит место эко-коже, а также изделие может быть по-разному декорировано, в том числе искусственным мехом, вышивкой или заклепками.
Дополнить образ помогут пояса, ремни и другие аксессуары.
Кожаную куртку лучше всего надевать на майку, подобрав любой них - от джинсов до нарядной юбки. Также можно надеть эту верхнюю одежду на платье или костюм. Выбор за вами и за вашим настроением!