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1 час назад

Популярная актриса вернула в моду еще один тренд из 2000-х

Lenta.ru

Популярная актриса Кэти Холмс попыталась вернуть в моду еще один наряд, который пользовался особенной популярностью в 2000-х годах. Соответствующие снимки публикует портал Page Six.

Популярная актриса вернула в моду еще один тренд из 2000-х
Фото: Лента.руЛента.ру

43-летняя американская телезвезда посетила мероприятие Jingle Ball, организованное радиостанцией iHeartRadio в Нью-Йорке, в облегающем мини-платье синего цвета, надетом поверх джинсов прямого кроя. При этом в качестве обуви она выбрала черные кроссовки. Отмечается, что подобное сочетание одежды было трендом среди знаменитостей в «нулевых».

Пользователи сети, в свою очередь, не оценили образ знаменитости, о чем принялись писать в многочисленных комментариях в соцсетях, на которые обратили внимание журналисты Page Six.

«Только не это», «Зачем она возвращает это в моду?», «У Кэти нет стилиста?», «Платье и джинсы — пожалуйста, нет», — высказывались юзеры.

В июле дизайнеры бренда You Wanna перечислили самые провокационные тренды 2000-х годов, которые вновь вернулись в моду. По словам специалистов, одной из главных тенденций нулевых являлась агрессивная сексуальность со стремлением демонстрировать как можно больше участков обнаженного тела. Данный тренд прослеживается и сейчас, поскольку прозрачные платья из сетки, одежда с пайетками и микроюбки из денима и других материалов вошли в список актуальных вещей текущего сезона.

Мода,Кэти Холмс,
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