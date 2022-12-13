Популярная актриса вернула в моду еще один тренд из 2000-х

Популярная актриса Кэти Холмс попыталась вернуть в моду еще один наряд, который пользовался особенной популярностью в 2000-х годах. Соответствующие снимки публикует портал Page Six.

Фото: Лента.ру Лента.ру

43-летняя американская телезвезда посетила мероприятие Jingle Ball, организованное радиостанцией iHeartRadio в Нью-Йорке, в облегающем мини-платье синего цвета, надетом поверх джинсов прямого кроя. При этом в качестве обуви она выбрала черные кроссовки. Отмечается, что подобное сочетание одежды было трендом среди знаменитостей в «нулевых».

Пользователи сети, в свою очередь, не оценили образ знаменитости, о чем принялись писать в многочисленных комментариях в соцсетях, на которые обратили внимание журналисты Page Six.

«Только не это», «Зачем она возвращает это в моду?», «У Кэти нет стилиста?», «Платье и джинсы — пожалуйста, нет», — высказывались юзеры.