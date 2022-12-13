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15 минут назад

Ирина Шейк надела мужские носки под босоножки на прогулку по Парижу

Газета.Ru

Супермодель Ирина Шейк поделилась с подписчиками личного блога фотографиями с прогулки по ночному Парижу.

Шейк надела мужские носки под босоножки на прогулку по Парижу
Фото: Газета.руГазета.ру

Прошлым вечером в Париже прошел показ новой весенне-летней коллекции Jacquemus, звездой которого стала 36-летняя российская супермодель Ирина Шейк. После показа звезда подиумов прогулялась по ночной столице Франции. Для выхода в город Ирина выбрала необычный наряд: черное платье-пиджак и босоножки на каблуке, под которые модель надела высокие спортивные носки.

Подписчики не оценили «носки под босоножки» и принялись шутить в комментариях.

«Если кто-то мне скажет, что я «колхоз», покажу фото Ирины Шейк», «Наконец, мне будет не стыдно летом носить носки со шлепанцами», «Ноги замерзли или новая мода?», «О, нет! Носки портят весь образ», — написали пользователи.

В защиту Шейк выступил модный стилист Алеко Надирян.

«Парижская Ирина Шейк доказывает, что носки с открытой обувью и вечерним платьем давно перестали быть моветоном. Носим смело», — прокомментировал модный эксперт новый выход модели в своем блоге.

Мода,Ирина Шейк,
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