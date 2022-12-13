Шейк надела мужские носки под босоножки на прогулку по Парижу

Супермодель Ирина Шейк поделилась с подписчиками личного блога фотографиями с прогулки по ночному Парижу.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Прошлым вечером в Париже прошел показ новой весенне-летней коллекции Jacquemus, звездой которого стала 36-летняя российская супермодель Ирина Шейк. После показа звезда подиумов прогулялась по ночной столице Франции. Для выхода в город Ирина выбрала необычный наряд: черное платье-пиджак и босоножки на каблуке, под которые модель надела высокие спортивные носки.

Подписчики не оценили «носки под босоножки» и принялись шутить в комментариях.

«Если кто-то мне скажет, что я «колхоз», покажу фото Ирины Шейк», «Наконец, мне будет не стыдно летом носить носки со шлепанцами», «Ноги замерзли или новая мода?», «О, нет! Носки портят весь образ», — написали пользователи.

В защиту Шейк выступил модный стилист Алеко Надирян.