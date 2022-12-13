Стиль «уставшей англичанки» стал новым модным трендом

Отмечается, что на платформе TikTok стали распространяться видеоролики, где пользовательницы сети запечатлены в юбках средней длины, сапогах до колен и разноцветных шарфах. По словам специалистов, данная тенденция вдохновлена фильмами, которые были популярны в 2000-х годах, например, «Дневник Бриджит Джонс» и «Отпуск по обмену». Утверждается, что в перечисленных кинокартинах главные героини постоянно жаловались на одиночество, но на самом деле их жизнь была интересной.