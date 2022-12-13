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2 часа назад

Моника Беллуччи снялась в прозрачной блузе для обложки журнала

Super.ru

Интересно, в каком саду дива ворует молодильные яблочки? Кажется, что выглядеть так роскошно почти в 60 лет просто незаконно! Беллуччи снялась для обложки немецкого глянцевого журнала Madame. На главной странице она появилась в, казалось бы, довольно консервативной блузе без выреза и с длинными рукавами.

Моника Беллуччи снялась в прозрачной блузе для обложки журнала
Фото: Super.ruSuper.ru

Однако скромным наряд точно не назовешь: блестящая блуза от Valentino совершенно прозрачная! Пикантные места на теле актрисы помогли скрыть золотистые пайетки. И хотя на такой смелый образ решится далеко не каждая модель, Моника хороша по-всякому.

Super.ru

Кстати, вот и неплохая идея для новогоднего наряда. Но советуем не скупиться на пайетки и на всякий случай припасти пиджак поплотнее!

Кстати, дочь Беллуччи и Венсана Касселя Дева растет точной копией мамы. Девушка вовсю снимается для журналов и крупных брендов.

Мода,Венсан Кассель,Моника Беллуччи,
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