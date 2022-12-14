Какие женские браслеты будут в моде в 2023 году

Настоящее очарование, магия и акцент в образе - женские браслеты. Это прекрасное украшение изящных ручек, которые привлекают к ним внимание представителей сильного пола.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Модные тенденции в браслетах 2023 года

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Главной модной тенденцией в браслетах 2023 года будет отход от минимализма и актуальность больших размеров. Этот тот самый случай, когда чем больше и заметнее, тем лучше. Причем это касается как размеров, так и количества браслетов и прочих украшений на руке.

В 2023 году модно будет соединять сразу несколько разных браслетов, по пять-по шесть на одной руке.

Клео.Ру

Особенно актуальными также будут массивные браслеты. Этого направления придерживаются, например, Alexandr McQuee’s, Balenciage, Prada, Lower.

Модным материалом следующего года будет серебро, причем в очень интересном исполнении - в соединении с кожей.

Также внимание уделяется этническим мотивам, в том числе геометрическим рисункам, волнистым линиям, меандру, родом из Греции. А в некоторых браслетах просматривается Индия - в пейсли, растительных узорах, отличительных геометрических рисунках - углах и линиях, квадратах, звездах, кругах, шестиугольниках и крестах. С индийскими мотивами переплетаются и турецкие - знаменитый восточный пейсли “Слеза Аллаха” и геометрические мотивы.

Новым веянием моды станут браслеты-каффа с необычными формами и геометрией, растительными элементами.

Особенно привлекут внимание модели ручных кафф, представленные, например, дизайнерами Courrèges, Loewe, LouisVuitton, Gucci, Chloé.

Наконец, настоящим бунтаркам точно придутся по душе брутальные решения модных браслетов 2023 года. Это украшения с шипами, выполненные из серебра, золота, органической или натуральной кожи. Могут присутствовать в изделии и некоторые камни. Такие браслеты можно носить под джинсы и белые рубашки, а также под платье и косуху.

Клео.Ру

Шипы на кожаных ремешках или браслеты с заклепками предложат в будущем году Balenciaga и Red Valentino, а также украшение с шипами выпускает Chloé.

В моде - винтаж

Винтаж подчеркнет красоту и статус времени, сделает ваш образ более романтичным. Это сложный стиль, ведь вещь стараются “пропитать” стариной и духом прошлого. В чем особенности таких браслетов? Они соответствуют определенному периоду времени, должны быть аккуратными, но “с налетом времени”, а также неприемлемы никакие подделки. Это редкие и интересные вещи, которые продаются или у известных дизайнеров, или на блошиных рынках.

Обратите внимание, что винтажный браслет - особенная вещь, которая подходит далеко не к каждому наряду. Следует очень тщательно продумывать свой образ, чтобы не сделать его нелепым.

Клео.Ру

Лучше всего подходят винтажные браслеты под одежду того же времени или к романтическому стилю. С другими луками их сочетать очень сложно и вообще рискованно.

Натуральные камни в браслетах

Наверное, натуральность никогда не выйдет из моды, и в 2023 году браслеты из натуральных камней также останутся популярными и любимыми украшениями многих женщин и девушек. А благодаря умелым дизайнерам и современным технологиям, у браслетов из камней появятся очень оригинальные исполнения - в разной цветовой гамме, толщине и стилистике. Их можно носить и как самостоятельное украшение, так и в комплекте с ожерельем или серьгами.

Клео.Ру

Интересная идея - выбрать камни по знаку зодиака или по нужно энергетике, с целительными свойствами.

Массивные браслеты

Безупречным фаворитом 2023 года станут массивные браслеты, которые способны задать тон образу в целом.

серебра;

золота;

металла;

кожи;

перламутра;

крупных камней;

жемчуга. Массивный браслет может быть изготовлен из:

Главными мотивами могут стать узоры, цветы или геометрия. Яркий пример модных массивных женских браслетов 2023 года - изделия в виде крупных цветов из кожи в коллекциях Lanvin и Chanel.

Конечно, носят массивный браслет в одном экземпляре, сочетать его лучше всего с брюками или джинсами. А вот к платьям такие браслеты следует очень аккуратно. На другую руку можно надеть более нежные и тонкие браслетики, напоминающие скорее ниточки.

Браслеты в восточном стиле

Восток - дело тонкое, гласит выражение. Причем это как тонкость, так и загадочность и роскошь. В этих украшениях в 2023 году будет много растительных и анимационных мотивов, узоров пейсли и геометрии.

Выполнены такие модные браслеты в золоте, серебре, камнях, перламутре, чеканке. Отлично смотрится и металл.

В чем особенности женских браслетов в восточном стиле?

Во-первых, они выглядят богато по причине размеров и инкрустации.

Во-вторых, все части браслета, в том числе рисунки и орнаменты что-то символизируют и имеют сакральный смысл. Поэтому подбирайте такой браслет очень осторожно и продуманно.

В-третьих, важную роль в этих браслетах играет натуральность. Никакого пластика или подделок. Иногда здесь могут присутствовать сплавы, но от этого не должны пострадать тонкость и изысканность изделия.

В этих браслетах чаще всего читаются индийские или турецкие традиции. Причем чем больше на руке будет украшений, тем лучше. Можно сочетать сразу несколько экземпляров, в том числе разных размеров и узоров. Главное - делать это гармонично и красиво.

Браслеты из меха

Еще один оригинальный вариант модных женских браслетов 2023 года. Могут быть изготовлены в разных цветовых решениях, а также быть как натуральными, так и искусственными.

Итоги

Модные женские браслеты в 2023 году - это как нежность и изящество, так и массивность. В них будут прослеживаться различные мотивы и исполнения.

Важно грамотно сочетать изделия с предметами гардероба.

На пике популярности - массивные изделия, а также изделия из кожи.

Еще один интересный вариант - меховые браслеты, которые также являются новым веянием моды.