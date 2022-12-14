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2 часа назад

Джулия Фокс вышла в свет в одежде российского дизайнера

Lenta.ruиещё 1

Американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на публике в одежде российского дизайнера и стилистки Ксюши Смо. Соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Джулия Фокс вышла в свет в одежде российского дизайнера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в шапке-балаклаве модели Lovers черного цвета, к которой также пришиты уши. Телезвезда вышла в свет в толстовке с капюшоном, который она снимает в ролике, и темной верхней одежде. Вдобавок на размещенных кадрах видно, что на лице манекенщицы нет макияжа.

Lenta.ru

При этом в видео экс-возлюбленная Канье Уэста разговаривает на итальянском языке, а в конце мяукает.

Мода,Джулия Фокс,
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