Джулия Фокс вышла в свет в одежде российского дизайнера

Американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на публике в одежде российского дизайнера и стилистки Ксюши Смо. Соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в шапке-балаклаве модели Lovers черного цвета, к которой также пришиты уши. Телезвезда вышла в свет в толстовке с капюшоном, который она снимает в ролике, и темной верхней одежде. Вдобавок на размещенных кадрах видно, что на лице манекенщицы нет макияжа.

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