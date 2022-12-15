Gucci откроет Неделю мужской моды в Милане

В январе бренд Gucci впервые за три года представит мужскую коллекцию и первую линейку после ухода кредитивного директора Алессандро Микеле. Об этом пишет WWD.

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В Милане с 13 по 17 января пройдет Неделя мужской моды, которая будет состоять из 72 мероприятий, включая 21 показ и 31 презентацию. Итальянский модный дом Gucci откроет сезон показом мужской коллекции.

Ожидается, что над шоу будет работать команда дизайнеров, поскольку бренд еще не назначил нового креативного директора.