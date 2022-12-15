Gucci откроет Неделю мужской моды в Милане

В январе бренд Gucci впервые за три года представит мужскую коллекцию и первую линейку после ухода кредитивного директора Алессандро Микеле. Об этом пишет WWD.
В Милане с 13 по 17 января пройдет Неделя мужской моды, которая будет состоять из 72 мероприятий, включая 21 показ и 31 презентацию. Итальянский модный дом Gucci откроет сезон показом мужской коллекции.
Ожидается, что над шоу будет работать команда дизайнеров, поскольку бренд еще не назначил нового креативного директора.
Среди других брендов на Неделе моды будут JW Anderson, 1017 Alyx 9SM и Jordanluca. Завершат оффлайн показы бренды Prada, Etro, который покажет первую мужскую коллекцию дизайнера Марко де Винченцо, и Giorgio Armani.