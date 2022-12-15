27 предметов гардероба, которые должны быть у женщины за 30

Стиль большинства женщин трансформируется с течением жизни. Юные красотки любят экспериментировать и постоянно пробовать что-то новое. К тридцати годам взрослые дамы склонны симпатизировать простым классическим вещам.
Редактор британского издания о моде WhoWhatWear Элинор Блок рассказала о своей капсуле из основных предметов базового гардероба: они легко сочетаются между собой и помогут быстро создавать стильные и шикарные образы. Проверьте, что из этого списка у вас уже есть.
Выбирайте мягкие футболки свободного покроя, которые не выглядят слишком жесткими. Должно создаваться ощущение, что эту футболку вы носите целую вечность, и она стала второй кожей.
Заправьте черную футболку с V-образным вырезом в джинсы с завышенной талией, добавьте золотые украшения и блейзер — получится идеальный наряд для выхода в свет, работы или даже свидания.
Идеальную белую рубашку можно найти в мужском отделе. Выбирайте модели расслабленного кроя из плотного, но не слишком тяжелого материала.
Не важно, как ее носить: с парой кроссовок для бега трусцой или в тандеме с джинсами. Универсальный предмет гардероба подарит множество вариантов стилизаций. Зимой майка станет отличной основой для многослойного образа, а летом спасет от жары.
Свободный джемпер из мягкого трикотажа нейтрального цвета пригодится в холодное время года для теплых и комфортных аутфитов. Носите его со спортивным низом или на контрасте в сочетании с шелковой юбкой.
В отличие от объемного джемпера с напуском, изысканная вариация хороша для образов на работу или деловую встречу, если не хочется мерзнуть.
Трикотажный жакет с V-образным вырезом, который застегивается на пуговицы — неотъемлемая часть современных стильных образов.
Элегантная водолазка не один раз спасет вас холода, подходит для многослойных образов. Например, ее можно надеть под рубашку или платье.
Классические элегантные брюки в пол одинаково хорошо смотрятся с мокасинами, ботинками или кроссовками. Носите такие брюки непринужденно с футболкой или сделайте образ более классическим, дополнив приталенной рубашкой.
Джоггеры — трикотажные брюки с манжетами на штанинах. Название происходит от «jogging», что в переводе с английского бег трусцой. Изначально «треники» были лишь частью спортивного костюма, сегодня они популярны для образов в стиле «кэжуал». Штаны сочетаются с кроссовками, кедами, ботинками и даже обувью на каблуках!
Прямые синие джинсы с классической посадкой — универсальный предмет одежды. Брюки из денима сочетаются с нарядными рубашками и пиджаками, а также с толстовками, худи или курткой-косухой.
Модель джинсов характеризуется свободной посадкой в зоне ног. Фасон зрительно вытягивает фигуру, скрывает массивные бедра и икры.
Заведите классические черные легинсы или оригинальные модели со штрипками или разрезами по бокам. Последний вариант может быть частью вечернего образа.
Черные ботинки на каблуке никогда не выходят из моды: подходят для образов на работу или других выходов в город.
Стомперы — гибрид челси и армейских ботинок — одна из самых трендовых и удобных видов обуви последних лет. Удлиненные ботинки на толстой подошве защитят ноги от холода во время долгих прогулок, а дизайн позволит создать не одно стильное сочетание.
Кроссовки перекочевали из разряда сугубо спортивной обуви в категорию универсальной. Сегодня их можно миксовать, как с брюками, так и платьями.
Классические базовые сандали — то, что нужно для жаркой погоды. Выбирайте комфортные модели, которые подходят ко всему.
Как мгновенно придать лоск наряду? Добавить золотое ожерелье. Особенно хороши винтажные модели.
Еще один способ сделать образ шикарным — надеть золотые серьги.
Пиджак — самая базовая классическая одежда наряду с белой футболкой и джинсами. В любой непонятной ситуации, накиньте черный классический жакет — и вы очаровательны!
Хотя пуховики не всегда были модными вещами, нельзя отрицать, что они прекрасно греют. Последние несколько лет доказали, что всем нужна достойная версия пухового пальто в гардеробе.
Если захочется выглядеть элегантнее, нужно просто заменить пуховик на шерстяное пальто.
Платье с цветочным принтом уместно на любом летнем мероприятии, в зимнем гардеробе оно будет работать с шерстяным свитером и ботинками.
Спасительный предмет гардероба, когда кажется, что нечего надеть.
Нижнее белье также важно, как и верхняя одежда. Именно оно придает женщине уверенность. Найдите идеальную модель трусиков и не изменяйте ей никогда.
Заплатить немного больше за свой бюстгальтер будет одним из лучших решений, которые вы когда-либо примете.
Не все любят шляпы — это факт. Однако, если удастся найти ту, что к лицу, вы не перестанете ее носить. И каждый раз, надевая, будете чувствовать себя невероятно стильно.