27 предметов гардероба, которые должны быть у женщины за 30

Стиль большинства женщин трансформируется с течением жизни. Юные красотки любят экспериментировать и постоянно пробовать что-то новое. К тридцати годам взрослые дамы склонны симпатизировать простым классическим вещам.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Редактор британского издания о моде WhoWhatWear Элинор Блок рассказала о своей капсуле из основных предметов базового гардероба: они легко сочетаются между собой и помогут быстро создавать стильные и шикарные образы. Проверьте, что из этого списка у вас уже есть.

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1. Белая футболка

Выбирайте мягкие футболки свободного покроя, которые не выглядят слишком жесткими. Должно создаваться ощущение, что эту футболку вы носите целую вечность, и она стала второй кожей.

2. Черная футболка

Заправьте черную футболку с V-образным вырезом в джинсы с завышенной талией, добавьте золотые украшения и блейзер — получится идеальный наряд для выхода в свет, работы или даже свидания.

3. Белая рубашка

Идеальную белую рубашку можно найти в мужском отделе. Выбирайте модели расслабленного кроя из плотного, но не слишком тяжелого материала.

4. Майка-алкоголичка

Не важно, как ее носить: с парой кроссовок для бега трусцой или в тандеме с джинсами. Универсальный предмет гардероба подарит множество вариантов стилизаций. Зимой майка станет отличной основой для многослойного образа, а летом спасет от жары.

5. Джемпер оверсайз

Свободный джемпер из мягкого трикотажа нейтрального цвета пригодится в холодное время года для теплых и комфортных аутфитов. Носите его со спортивным низом или на контрасте в сочетании с шелковой юбкой.

6. Элегантный джемпер

В отличие от объемного джемпера с напуском, изысканная вариация хороша для образов на работу или деловую встречу, если не хочется мерзнуть.

7. Кардиган

Трикотажный жакет с V-образным вырезом, который застегивается на пуговицы — неотъемлемая часть современных стильных образов.

8. Черная водолазка

Элегантная водолазка не один раз спасет вас холода, подходит для многослойных образов. Например, ее можно надеть под рубашку или платье.

9. Элегантные брюки

Классические элегантные брюки в пол одинаково хорошо смотрятся с мокасинами, ботинками или кроссовками. Носите такие брюки непринужденно с футболкой или сделайте образ более классическим, дополнив приталенной рубашкой.

10. Джоггеры

Джоггеры — трикотажные брюки с манжетами на штанинах. Название происходит от «jogging», что в переводе с английского бег трусцой. Изначально «треники» были лишь частью спортивного костюма, сегодня они популярны для образов в стиле «кэжуал». Штаны сочетаются с кроссовками, кедами, ботинками и даже обувью на каблуках!

11. Синие джинсы

Прямые синие джинсы с классической посадкой — универсальный предмет одежды. Брюки из денима сочетаются с нарядными рубашками и пиджаками, а также с толстовками, худи или курткой-косухой.

12. Свободные джинсы

Модель джинсов характеризуется свободной посадкой в зоне ног. Фасон зрительно вытягивает фигуру, скрывает массивные бедра и икры.

13. Леггинсы

Заведите классические черные легинсы или оригинальные модели со штрипками или разрезами по бокам. Последний вариант может быть частью вечернего образа.

14. Черные ботильоны на каблуках

Черные ботинки на каблуке никогда не выходят из моды: подходят для образов на работу или других выходов в город.

15. Стомперы

Стомперы — гибрид челси и армейских ботинок — одна из самых трендовых и удобных видов обуви последних лет. Удлиненные ботинки на толстой подошве защитят ноги от холода во время долгих прогулок, а дизайн позволит создать не одно стильное сочетание.

16. Кроссовки

Кроссовки перекочевали из разряда сугубо спортивной обуви в категорию универсальной. Сегодня их можно миксовать, как с брюками, так и платьями.

17. Сандалии

Классические базовые сандали — то, что нужно для жаркой погоды. Выбирайте комфортные модели, которые подходят ко всему.

18. Золотое ожерелье

Как мгновенно придать лоск наряду? Добавить золотое ожерелье. Особенно хороши винтажные модели.

19. Золотые серьги

Еще один способ сделать образ шикарным — надеть золотые серьги.

20. Черный блейзер

Пиджак — самая базовая классическая одежда наряду с белой футболкой и джинсами. В любой непонятной ситуации, накиньте черный классический жакет — и вы очаровательны!

21. Пуховик

Хотя пуховики не всегда были модными вещами, нельзя отрицать, что они прекрасно греют. Последние несколько лет доказали, что всем нужна достойная версия пухового пальто в гардеробе.

22. Шерстяное пальто

Если захочется выглядеть элегантнее, нужно просто заменить пуховик на шерстяное пальто.

23. Платье в цветочек

Платье с цветочным принтом уместно на любом летнем мероприятии, в зимнем гардеробе оно будет работать с шерстяным свитером и ботинками.

24. Черное платье

Спасительный предмет гардероба, когда кажется, что нечего надеть.

25. Идеальные трусики

Нижнее белье также важно, как и верхняя одежда. Именно оно придает женщине уверенность. Найдите идеальную модель трусиков и не изменяйте ей никогда.

26. Удобный бюстгальтер

Заплатить немного больше за свой бюстгальтер будет одним из лучших решений, которые вы когда-либо примете.

27. Шляпа