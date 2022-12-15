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2 часа назад

Традиционную молдавскую рубашку ию включили в список наследия ЮНЕСКО

Мир24

Традиционную молдавскую рубашку ию включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Эту одежду носили предки молдаван – даки, а орнамент скрывает тайные символы, передает корреспондент «МИР 24» Ксения Яниева.

Традиционную молдавскую рубашку включили в список ЮНЕСКО
Фото: Мир24Мир24

В магазине Марии Кристя новая коллекция ий. Мария одной из первых в Молдове вернула расшитую традиционными орнаментами рубашку в моду, а вместе с ней и символы.

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«Главные орнаменты символизируют древо жизни, всю жизнь, которую проживает человек. Дерево это идет из главного орнамента рубашки – он называется «алтица», символ неба. Цвета – черный и красный, как в старину. Раньше использовали только натуральные красители», – рассказала директор магазина Мария Кристя.

Богато вышитые рукава – особенность ии. Благодаря им национальную рубашку включили в список ЮНЕСКО. В каждом орнаменте зашифрованы послания. За небом – алтицей – следует земля – ынкрец, ниже диагоналями спускаются реки.

«Реки на рукавах могут быть с разными орнаментами. Здесь, например, рога барашка – символ силы и стойкости», – поделилась директор магазина Мария Кристя.

Орнаменты на иях мастерицы вышивают вручную. Всего более сотни элементов. Птицы – знак свободы, колосья – богатство.

«Одну ию можем вышивать от месяца до полугода. Все зависит от плотности вышивки и размеров. Работа очень кропотливая. Используем шелковую нить и хлопковую», – рассказала мастерица Наталья Шмид.

Раньше национальные рубашки отшивали в основном для артистов. Теперь на важные события их надевают первые лица государства. Орнаменты молдавской блузки заимствуют и именитые модельеры. Алтица и другие традиционные орнаменты популярны среди модниц и сегодня. Ии выбирают на самые главные семейные торжества: крестины, венчания, свадьбы. Говорят, что вышитые узоры приносят удачу и успех.

Досье для ЮНЕСКО ученые из Молдовы и Румынии разрабатывали шесть лет. В команду вошла сотрудник музея этнографии Варвара Бузилэ. Она собирала информацию о количестве мастериц, особенностях ткани и вышивки. Данные отправили в ЮНЕСКО.

«Мы подписали более 30 соглашений с ЮНЕСКО. Есть индивидуальные, коллективные и даже семейные. Это своего рода согласие и обязательство мастеров продолжать шить ии в традиционном стиле. Мы хотим продемонстрировать всему миру наше достояние. То, что мы попали в список ЮНЕСКО, говорит о том, что люди очень дорожат этой одеждой», – рассказала научный исследователь Музея этнографии Молдовы Варвара Бузилэ.

Ранее в список наследия ЮНЕСКО вошли молдавские мужские колядки, техника изготовления национальных ковров и праздник прихода весны Мэрцишор.

В досье ЮНЕСКО включили девять сообществ народных мастеров по вышиванию ии со всех уголков республики.

Мода,ЮНЕСКО,
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