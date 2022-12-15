67-летняя Иман снялась для обложки Vogue

"Он не мой "покойный муж". Он мой муж. Я совершенно не возражаю против того, чтобы меня называли "женой Дэвида Боуи". Но я всегда напоминаю людям, что существовала до встречи с ним. А еще он был очень особенным. Он никогда не представлял меня словами: "Познакомьтесь с моей женой". Он всегда говорил: "Познакомьтесь с Иман, моей женой". Так что у нас обоих уже была своя личность. Мы были порознь, но вместе", — рассказала она.