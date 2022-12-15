Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
3 часа назад

67-летняя Иман снялась для обложки Vogue

Газета.Ru

Топ-модель, вдова рок-музыканта Дэвида Боуи Иман снялась для обложки British Vogue. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в социальной сети.

67-летняя Иман снялась для обложки Vogue
Фото: Газета.RuГазета.Ru

67-летняя Иман стала героиней январского номера британской версии журнала Vogue и снялась сразу для двух обложек издания. За съемку отвечала фотограф Надин Иджевере.

В интервью топ-модель поделилась своим отношением к возрасту.

"Я родом из Африки, мы празднуем старение. Для меня это никогда не было проблемой", — заявила она, подчеркнув, что излишняя рефлексия из-за цифр в паспорте характерна для западного менталитета.

Иман также вспомнила о браке с Дэвидом Боуи, скончавшемся в 2016 году.

"Он не мой "покойный муж". Он мой муж. Я совершенно не возражаю против того, чтобы меня называли "женой Дэвида Боуи". Но я всегда напоминаю людям, что существовала до встречи с ним. А еще он был очень особенным. Он никогда не представлял меня словами: "Познакомьтесь с моей женой". Он всегда говорил: "Познакомьтесь с Иман, моей женой". Так что у нас обоих уже была своя личность. Мы были порознь, но вместе", — рассказала она.

По словам топ-модели, справиться с потерей мужа ей помогло переосмысление воспоминаний о нем.

"Вместо того, чтобы бояться и думать: "О Боже, [это воспоминание] разобьет мне сердце", просто позвольте этому принести вам радость", — добавила она, отметив, что "горе не имеет срока годности". "Теперь я думаю о себе в первую очередь как о маме и бабушке. Это мое место в жизни", — заключила Иман.

Мода,Иман,Дэвид Боуи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители