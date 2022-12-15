67-летняя Иман снялась для обложки Vogue

Топ-модель, вдова рок-музыканта Дэвида Боуи Иман снялась для обложки British Vogue. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в социальной сети.
67-летняя Иман стала героиней январского номера британской версии журнала Vogue и снялась сразу для двух обложек издания. За съемку отвечала фотограф Надин Иджевере.
В интервью топ-модель поделилась своим отношением к возрасту.
"Я родом из Африки, мы празднуем старение. Для меня это никогда не было проблемой", — заявила она, подчеркнув, что излишняя рефлексия из-за цифр в паспорте характерна для западного менталитета.
Иман также вспомнила о браке с Дэвидом Боуи, скончавшемся в 2016 году.
"Он не мой "покойный муж". Он мой муж. Я совершенно не возражаю против того, чтобы меня называли "женой Дэвида Боуи". Но я всегда напоминаю людям, что существовала до встречи с ним. А еще он был очень особенным. Он никогда не представлял меня словами: "Познакомьтесь с моей женой". Он всегда говорил: "Познакомьтесь с Иман, моей женой". Так что у нас обоих уже была своя личность. Мы были порознь, но вместе", — рассказала она.
По словам топ-модели, справиться с потерей мужа ей помогло переосмысление воспоминаний о нем.
"Вместо того, чтобы бояться и думать: "О Боже, [это воспоминание] разобьет мне сердце", просто позвольте этому принести вам радость", — добавила она, отметив, что "горе не имеет срока годности". "Теперь я думаю о себе в первую очередь как о маме и бабушке. Это мое место в жизни", — заключила Иман.