В чем встречать Новый год 2023: цвета одежды и стиль

Подготовка к наступающему новому 2023 году уже находится в самом разгаре: на улицах и в общественных местах зажигаются первые елки, прилавки наполняются подарками всех размеров и цветов, а продавцы наперебой зазывают покупателей, предлагая купить все что только душе угодно. Самое время подумать и о себе: где, с кем и в чем вы будете отмечать праздники. «Рамблер» решил хоть немного облегчить вам задачу и собрать гид по главным трендам этого года, которые помогут определиться с идеальным нарядом.

По восточному календарю наступающий 2023 год — это год Черного Водяного Кролика (Кота), поэтому отдавать предпочтение стоит следующим цветам: всем оттенкам серого, голубого, розового и белого. Те, кто любит яркие краски, может обратить внимание на красный, синий, фиолетовый и, конечно, черный (чем не повод выгулять идеальное маленькое черное платье, как завещала Коко Шанель). А вот от неона и кислотных цветов стоит воздержаться — искусственные оттенки под запретом.

Для поклонниц нестандартных решений символ Нового года предлагает натуральные оттенки, соотносящиеся с его местом обитания: охристый, песочный, горчичный, изумрудно-зеленый, даже лиловый. В любой Новый год смотрятся уместно также блестки, пайетки, бисер — не стоит бить себя по рукам, если в прямом смысле этого слова хочется блистать. Смело акцентируйте внимание на серебре, золоте и цветах металлик.

В чем встречать Новый год, чтобы быть главной звездой вечеринки?

Корпоративная вечеринка, поход с семьей/партером/подругами в ресторан накануне праздника или ночь с 31 декабря на 1 января — отличный повод предстать во всей красе и выгулять лучшие наряды. В ряде случаев заранее оговоренный дресс-код на каждое из вышеперечисленных мероприятий освобождает девушку от головной боли, что лучше надеть. По крайней мере, частично. Если это формат Black tie, стоит выбрать вечернее платье и туфли на каблуках. Вариант Coctail dress-code дарит больше свободы – в пределах этикета, разумеется. К примеру, допустимо появиться в наряде длиною в пол с открытыми плечами или подобрать другой элегантный фасон.

Для новогоднего корпоратива и вечера с семьей идеально подойдет стильное платье-жакет. Один из его главных плюсов: наряд быстро трансформируется из полуделового в вечерний, достаточно заменить повседневную обувь на искрящиеся лодочки или ботильоны цвета металлик.

В чем встречать Новый год, если вы остаетесь дома?

Выбирая наряд, стоит помнить и о формате празднования Нового года: кому-то хочется быть в центре внимания на новогодней вечеринке, а кто-то, наоборот, выбирает образ для уютного семейного вечера. Если вы относите себя к компании домоседов и уже отклонили большинство (даже очень заманчивых) предложений оторваться в этом году по полной программе, не переживайте — мы вас очень понимаем. Нет абсолютно ничего плохого в том, чтобы 31 декабря остаться дома и хорошенько отдохнуть в узком кругу близких или даже одной. Правда, скромный формат вечеринки абсолютно не значит, что стоит ограничивать себя в выборе наряда (растянутая футболка уж совсем не подходит для главной ночи года).

Советуем рассмотреть следующие классные и уютные варианты образов. Классика новогоднего жанра — оверсайз-свитер с рождественскими принтами. Он не только создаст правильное настроение, но и отлично смотрится в кадре. Свитшоты с вышивками или принтом тоже очень «фотогеничные» и идеально вписываются в праздничную атмосферу.

Еще один вариант: встретить Новый год в пижаме (нам кажется, многие об этом хотя бы раз мечтали). При выборе идеального наряда отдавайте предпочтение шелковым брюкам, атласным рубашкам, перьям и плюшу. Будете выглядеть не только уютно, но и очень стильно. А любителям чего-нибудь погорячее рекомендуем поэкспериментировать — как насчет сексуального комплекта с шортами и топом?