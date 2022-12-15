Стильные иконы начала 2000-х: что можно перенять сейчас

Главные модницы прошлых десятилетий могут стать примером и сегодня.

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Мода меняется: тренды уходят, забываются, а затем возвращаются вновь. Еще недавно стиль ранних двухтысячных казался одним из самых странных, многие с радостью вспоминали ушедшие тенденции. Но у тех, кто 20 лет назад считался модной иконой, можно кое-что перенять даже сейчас.

Сияй, как Пэрис Хилтон

Эта блондинка стала воплощением гламура: стразы, накладные ресницы, собачка в сумке. Как ни странно, Пэрис и сейчас не изменяет себе, несмотря на то что мода изменилась. И это первое, чему стоит поучиться: не менять вкусы под действием чужого мнения. Но, если речь идет о стиле, то снова популярны блестящие детали в нарядах: Хилтон умело вплетала их в образ. Например, носила платья со вставками из пайеток или блестящие пояса.

Мини, как у Бритни

Пока поп-принцесса пугает поклонников обнаженными танцами перед камерой и потекшим макияжем, в моду вернулись короткие юбки, которые она так любила на заре карьеры. Хотите блистать на вечеринке? Пора пересмотреть клипы Бритни и снова облачиться в мини. Главное правило, теперь сочетайте их с элегантными жакетами, объемными джемперами или рубашками.

Бохо-шик, как у сестер Олсен

Пока Бритни и Пэрис демонстрировали фигуры, сестры Олсен и Сиенна Миллер продвигали стиль внутренней свободы. Они носили уютные наряды: длинные юбки, необычные летящие платья. И эта женственность снова в моде. Такой вариант актуален в любой ситуации: на работе, свидании или прогулке.

Сочетайте вещи в стиле бохо с грубыми ботинками, жакетами, кожаными куртками.

Капри, как у Рианны