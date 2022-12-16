Решетова заявила, что больше не будет покупать вещи Balenciaga

"Раньше часто носила их. Потом начала сомневаться после коллекции-коллаборации с adidas, вещи из которой были неприлично переоценены. Я готова платить много за Loro Piana или Chanel. Эти вещи выглядят достойно и стоят этих денег, но никак не толстовки из 90-х за $2 тыс., которые выглядят на $200. Что касается последнего скандала, то это было последней точкой. Поведение абсолютно неприемлемо. Ценности, которые пропагандирует бренд, — тоже. Больше не покупаю Balenciaga", — высказалась она.