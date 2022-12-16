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25 минут назад

Анастасия Решетова заявила, что больше не будет покупать вещи Balenciaga

Газета.Ruиещё 1

Бывшая девушка рэпера Тимати, модель и бизнесвумен Анастасия Решетова присоединилась к бойкоту бренда Balenciaga. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.

Решетова заявила, что больше не будет покупать вещи Balenciaga
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Подписчики упрекнули Анастасию Решетову в том, что она продолжает выкладывать фотографии в одежде Balenciaga. Девушка объяснила, что снимки, о которых идет речь, были сделаны летом.

По ее словам, в прошлом она была большой фанаткой творчества Демны Гвасалии, однако "переоцененная", на ее взгляд, коллаборация Balenciaga x adidas и последующая скандальная реклама с участием детей и БДСМ-атрибутикой заставили ее пересмотреть отношение к марке.

"Раньше часто носила их. Потом начала сомневаться после коллекции-коллаборации с adidas, вещи из которой были неприлично переоценены. Я готова платить много за Loro Piana или Chanel. Эти вещи выглядят достойно и стоят этих денег, но никак не толстовки из 90-х за $2 тыс., которые выглядят на $200. Что касается последнего скандала, то это было последней точкой. Поведение абсолютно неприемлемо. Ценности, которые пропагандирует бренд, — тоже. Больше не покупаю Balenciaga", — высказалась она.

Решетова подчеркнула, что больше не будет покупать вещи Balenciaga.

Мода,Анастасия Решетова,Демна Гвасалия,Тимати,Chanel,
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