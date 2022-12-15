Сотрудница офиса получила выговор за неуместный наряд на работе

Пользовательница сети с никнеймом @notmariedee рассказала, что сотрудница отдела кадров пожаловалась руководству на ее внешний вид. При этом юзерша продемонстрировала подписчикам офисный наряд, который был на ней в тот день. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсерша одета в серый топ с высоким воротником и короткими рукавами, а также в черные классические брюки с высокой посадкой. Кроме того, девушка нанесла макияж в нюдовых оттенках и распустила волосы.