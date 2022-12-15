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52 минуты назад

Сотрудница офиса получила выговор за неуместный наряд на работе

Lenta.ru

Блогерша Мари Ди получила выговор за неуместный наряд на работе. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Сотрудница офиса получила выговор за неуместный наряд на работе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом @notmariedee рассказала, что сотрудница отдела кадров пожаловалась руководству на ее внешний вид. При этом юзерша продемонстрировала подписчикам офисный наряд, который был на ней в тот день. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсерша одета в серый топ с высоким воротником и короткими рукавами, а также в черные классические брюки с высокой посадкой. Кроме того, девушка нанесла макияж в нюдовых оттенках и распустила волосы.

Как утверждает Ди, HR-менеджер посчитала, что из-за откровенного наряда начальство необъективно оценивает ее еженедельный отчет.

«Однако я одета в соответствии с дресс-кодом», — объяснила блогерша в описании ролика.

Подписчики озадачились поступком рекрутера, о чем принялись писать в комментариях под роликом.

«Полагаю, коллега просто позавидовала вашей фигуре», «Очень расстраивает, что люди называют достойный образ непрофессионализмом», «Думаю, если бы другие девушки носили то же самое, никто бы и глазом не моргнул. Вам завидуют», — поддержали они.

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