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2 часа назад

Звезда "Эйфории" Сидни Суини представила линию одежды для проекта Miu Miu

Газета.Ru

Американская актриса Сидни Суини, известная по роли в сериале "Эйфория", стала новой героиней проекта Miu Miu Select. Об этом сообщает Yahoo! Life.

Сидни Суини представила линию одежды для проекта Miu Miu
Фото: Газета.RuГазета.Ru

14 декабря актриса собрала личную подборку любимых вещей из осенне-зимней коллекции бренда и представила ее в бутике бренда в Нью-Йорке. В поп-апе можно найти самую популярную сумку модного Дома Wander tote, и розовый кардиган с золотыми пуговицами, и мюли с острым мысом.

В интервью актриса описала несколько вещей из своей коллекции для Miu Miu Select.

"В линии есть белая с блестками толстовка — я люблю их, поэтому одержима ею. И есть милый розовый комплект, в котором есть нижняя часть, верхняя часть и свитер, он пушистый и мягкий. Это очень мило", — рассказала Суини.

Мода,Yahoo,
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