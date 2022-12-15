Сидни Суини представила линию одежды для проекта Miu Miu

Американская актриса Сидни Суини, известная по роли в сериале "Эйфория", стала новой героиней проекта Miu Miu Select. Об этом сообщает Yahoo! Life.
14 декабря актриса собрала личную подборку любимых вещей из осенне-зимней коллекции бренда и представила ее в бутике бренда в Нью-Йорке. В поп-апе можно найти самую популярную сумку модного Дома Wander tote, и розовый кардиган с золотыми пуговицами, и мюли с острым мысом.
В интервью актриса описала несколько вещей из своей коллекции для Miu Miu Select.
"В линии есть белая с блестками толстовка — я люблю их, поэтому одержима ею. И есть милый розовый комплект, в котором есть нижняя часть, верхняя часть и свитер, он пушистый и мягкий. Это очень мило", — рассказала Суини.