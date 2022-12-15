Хайди Клум высмеяла фанатку, повторившую ее образ

Немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала скриншот видео поклонницы, которая повторила ее образ с помощью пакетов и скотча. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В минувший понедельник, 12 декабря, в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась премьера фильма "Аватар: Путь воды". Хайди Клум появилась на мероприятии в сшитом из полупрозрачной, мерцающей ткани платье на одно плечо с высоким разрезом.

Спустя несколько дней в соцсетях фанатка супермодели опубликовала видео, в котором с помощью пакетов, старых туфель и скотча повторила образ модели.