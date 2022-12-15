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2 часа назад

Хайди Клум высмеяла фанатку, повторившую ее образ с помощью пакетов и скотча

Газета.Ru

Немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала скриншот видео поклонницы, которая повторила ее образ с помощью пакетов и скотча. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Хайди Клум высмеяла фанатку, повторившую ее образ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший понедельник, 12 декабря, в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась премьера фильма "Аватар: Путь воды". Хайди Клум появилась на мероприятии в сшитом из полупрозрачной, мерцающей ткани платье на одно плечо с высоким разрезом.

Спустя несколько дней в соцсетях фанатка супермодели опубликовала видео, в котором с помощью пакетов, старых туфель и скотча повторила образ модели.

Ролик заметила сама Хайди Клум и репостнула к себе в личном блоге. В комментариях к посту она иронично написала: "Обожаю такие видео". Другие поклонники отметили самоиронию супермодели и пожелали получать меньше хейта в соцсетях: "Забавное видео и ироничный ответ", "Смешное видео".

Мода,Хайди Клум,
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