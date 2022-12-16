Названы самые популярные у россиян ушедшие из страны бренды

Представители интернет-сервиса «Авито» назвали самые популярные у россиян бренды одежды, которые ушли из страны с начала года. Соответствующее исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 16 декабря.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Стало известно, что за 2022 год продажи мужской и женской одежды в интернете выросли на 72 и 43 процента соответственно по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, вещи покинувших Россию марок с марта по ноябрь текущего года стали приобретаться в два раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Наибольшим спросом среди люксовых производителей на платформе «Авито» стал пользоваться Louis Vuitton, средняя стоимость бывших в употреблении товаров которого составила 10 250 рублей. Второе, третье и четвертое места в списке востребованных марок того же сегмента заняли Gucci, Chanel и Burberry. Средняя цена вещей упомянутых компаний на платформе равна 8 630, 9 320 и 8 050 рублям.