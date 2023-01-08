"Женщина-цветок": история дома моды Dior

В 1946 году открылся дом моды Christian Dior SE. Его основателем стал Сам Кристиан Диор и текстильный гений Марсель Буссак. Первое ателье было открыто на улице Авеню Монтень в районе Елисейских полей, где по сей день располагаются бутики брендов с мировой известностью. В материале “Рамблера” — о том, как Кристиан Диор создал самый известный в мире бренд.

Фото: La Maison Dior La Maison Dior

“Я создал женщину-цветок”

Видео дня

Спустя год после открытия ателье Кристиан Диор представил свою знаменитую коллекцию New Look. Ее ключевой моделью стала пышная юбка-миди и приталенный жакет. Эта коллекция стала революционной в послевоенной моде. Дело в том, что до Диора одежда была более скромной, так как дизайнеры были уверены, что выделяться сейчас не время.

Сам дизайнер говорил о своей коллекции: “Я создал женщину-цветок”. И был прав. Он вернул женщинам желание красиво одеваться, подчеркивать фигуру и нравиться не только мужчинам, но и себе.

Несмотря на критику со стороны других представителей модной индустрии, Диор продолжает развиваться. В 1948 году он открывает бутик в Нью-Йорке и начинает заниматься производством аксессуаров и сумок.

Смерть Диора и новый взгляд

Знаменитый кутюрье продолжал свое дело вплоть до 1957 года. Он скончался от сердечного приступа на своей вилле в Италии. Дизайнера заменил его ассистент Ив Сен-Лоран. На момент работы в Dior он стал самым молодым кутюрье в мире — ему был всего 21 год. Вместе с новым назначением он совершает еще одну революцию в модном мире. Сен-Лоран решил отказаться от приталенных фасонов Диора, дал одежде больше ткани, а телу — свободы.

В 1960 году Сен-Лоран уходит в армию, его место занимает Марк Боан. За время его работы в Dior он успел еще раз изменить концепцию стиля бренда, привлек к сотрудничеству знаменитостей — с его легкой руки клиентами модного дома стали Монако Грейс, Софи Лорен и Марлен Дитрих. Также в 1985 году бренд купил бизнесмен Бернар Арно. Спустя четыре года после покупки он решает сменить Боана.

Возвращение “стиля Dior” и современный феминизм

После Боана на пост креативного директора был назначен Джанфранко Ферре. Он решил вернуться к исконному стилю бренда и по-новому прочитал архивы самого Кристиана Диора. Одежда стала похожа на то, что было в начале и публике это действительно нравилось. Он возглавлял модный дом вплоть до 1996 года.

Ему на смену пришел Джон Гальяно, известный своим экстравагантным взглядом на одежду. Это веяние он и придал новым коллекциям Dior, которые совсем перестали быть похожи на то, что когда-то создавал бренд. Гальяно быстро уволили – не только из-за того, что он “не сошелся характерами” с брендом. У дизайнера были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.