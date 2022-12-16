Модель plus-size Эшли Грэм без макияжа снялась в мини-платье

Модель plus-size Эшли Грэм опубликовала фотографию, сделанную в зеркале ванной комнаты. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На новой фотографии модель позирует в голубом мини-платье, без макияжа и без укладки. В зеркале можно увидеть интерьер ванной комнаты.

Эшли Грэм также отметила локацию, сейчас модель вместе с семьей находится в Лос-Анджелесе. Модель регулярно публикует "честные" фотографии и рассказывает об уходе за собой.

Газета.Ru

В конце ноября Эшли Грэм показала состояние волос после облысения из-за родов. Долгое время она восстанавливала здоровье и красоту волос.

В октябре модель показала растяжки на животе. Оказалось, что спустя почти год после родов у нее сохранились растяжки, которые она не стесняется демонстрировать перед камерами.