Модель plus-size Эшли Грэм без макияжа снялась в мини-платье

Модель plus-size Эшли Грэм опубликовала фотографию, сделанную в зеркале ванной комнаты. Снимками она поделилась в социальных сетях.
На новой фотографии модель позирует в голубом мини-платье, без макияжа и без укладки. В зеркале можно увидеть интерьер ванной комнаты.
Эшли Грэм также отметила локацию, сейчас модель вместе с семьей находится в Лос-Анджелесе. Модель регулярно публикует "честные" фотографии и рассказывает об уходе за собой.
В конце ноября Эшли Грэм показала состояние волос после облысения из-за родов. Долгое время она восстанавливала здоровье и красоту волос.
В октябре модель показала растяжки на животе. Оказалось, что спустя почти год после родов у нее сохранились растяжки, которые она не стесняется демонстрировать перед камерами.
В январе 2022 года Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае модель вернулась к активной работе со съемками. Впервые о своей беременности модель рассказала в июле 2021 года.