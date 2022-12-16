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1 час назад

Сара Джессика Паркер и Fendi выпустили капсульную коллекцию сумок

Газета.Ru

Итальянский дом моды Fendi совместно с актрисой Сарой Джессикой Паркер выпустил эксклюзивную капсульную коллекцию в честь 25-летия сумки-багета. Об этом пишет Fashion Network.

Сара Джессика Паркер и Fendi выпустили капсульную коллекцию сумок
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Капсульная коллекция Sarah Jessica Parker x Fendi Baguette была вдохновлена культовой версией сумки-багет. Коллекция была создана в индивидуальном стиле актрисы совместно с художественным директором Fendi по аксессуарам и мужской одежде.

Сумки представлены в четырех цветовых вариантах - фиолетовом, васаби, розовом и нежном бирюзово-голубом. При создании каждого аксессуара использовалась специальная техника окрашивания пайетками, известная как tie-dye.

Работа выполняется вручную, поэтому каждая сумка имеет индивидуальный окрас.

Лимитированная коллекция продается в специальной коробке с подписью Сары Джессики Паркер на внешней стороне и культовой надписью "Это не сумка, это Baguette" на внутренней.

Впервые капсула была представлена на юбилейном показе Baguette 25th Anniversary Show 9 сентября 2022 года.

Мода,Сара Паркер,
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