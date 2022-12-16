Пуховик Кендалл Дженнер за полмиллиона стал мемом в сети

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер поделилась снимком в новом пуховике и стала мемом в сети. Соответствующие кадры и комментарии опубликованы в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Звезда реалити-шоу опубликовала фотографию, на которой позирует на фоне заснеженного леса в укороченном кожаном бомбере цвета хаки люксового бренда Loewe за 7750 долларов (500 тысяч рублей). Свой образ она дополнила синими джинсами и шляпой из искусственного меха марки Emma Brewin стоимостью 615 долларов (39,8 тысячи рублей).

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