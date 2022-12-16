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1 час назад

Пуховик Кендалл Дженнер за полмиллиона рублей стал мемом в сети

Lenta.ru

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер поделилась снимком в новом пуховике и стала мемом в сети. Соответствующие кадры и комментарии опубликованы в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пуховик Кендалл Дженнер за полмиллиона стал мемом в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда реалити-шоу опубликовала фотографию, на которой позирует на фоне заснеженного леса в укороченном кожаном бомбере цвета хаки люксового бренда Loewe за 7750 долларов (500 тысяч рублей). Свой образ она дополнила синими джинсами и шляпой из искусственного меха марки Emma Brewin стоимостью 615 долларов (39,8 тысячи рублей).

Lenta.ru

Подписчики не оценили верхнюю одежду манекенщицы и прозвали объемную куртку за полмиллиона рублей самой уродливой в мире. «Пуховик вызывает у меня отвращение», «Такое ощущение, что под ним не хрупкая модель, а огромный бодибилдер», «Самый уродливый в мире пуховик», «Выглядит как корзина с мячами», «Отстой», — высказывались фанаты.

Мода,Кендалл Дженнер,
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