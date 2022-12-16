Джессика Честейн в платье с декольте снялась для обложки глянца

Голливудская актриса Джессика Честейн стала лицом нового выпуска журнала Marie Claire. Снимки обложки появились в социальных сетях.
45-летняя актриса была трижды номинирована на премию «Оскар» и один раз выиграла — в 2022 году, получив статуэтку лучшей актрисы за образ телепроповедницы Тэмми Фэй Баккер в фильме «Глаза Тэмми Фэй». В интервью изданию Marie Claire Джессика Честейн рассказала о работе с режиссером Кэтрин Бигелоу.
«Когда мы только начали работать вместе, я заметила, что мы проводим телефонные конференции, и я жду, пока другие люди выскажут свое мнение, а она говорит: «Нет, нет, нет. Что ты хочешь сказать? Если тебе есть что сказать, пожалуйста, скажи«. Я думаю, это то, как она работает. Она такая, какая есть», — рассказала актриса.
На обложке издания она позировала в изумрудном платье с глубоким декольте и колготках в сетку. Образ дополнили черные лодочки на высоком каблуке, а также массивные серьги и кольца.