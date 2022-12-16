Джессика Честейн в платье с декольте снялась для обложки глянца

«Когда мы только начали работать вместе, я заметила, что мы проводим телефонные конференции, и я жду, пока другие люди выскажут свое мнение, а она говорит: «Нет, нет, нет. Что ты хочешь сказать? Если тебе есть что сказать, пожалуйста, скажи«. Я думаю, это то, как она работает. Она такая, какая есть», — рассказала актриса.