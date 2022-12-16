Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
1 час назад

Побрившаяся налысо Doja Cat снялась в нижнем белье и кожаном жакете

Газета.Ru

Американская рэп-исполнительница Doja Cat опубликовала видео в новом откровенном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Побрившаяся налысо Doja Cat снялась в откровенном образе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Еще в начале августа рэп-исполнительница шокировала поклонников решением изменить внешность в прямом эфире: она побрила волосы и сбрила брови. На новых снимках Doja Cat предстала в провокационном образе: нижнем белье, поясе с цепями, колготках в сетку и жакете из кожи. Рэперше сделали вечерний макияж и нарисовали брови-ниточки.

У Doja Cat более 24,1 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Рэперша стала популярной в 2019 году благодаря завирусившимся в социальных сетях трекам «Candy» и «Mooo!». Она записывала дуэты с Tyga, Ники Минаж, The Weeknd и другими популярными исполнителями, а также была трижды номинирована на премию «Грэмми».

Мода,Эйбeл Тесфайе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители