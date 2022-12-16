Побрившаяся налысо Doja Cat снялась в откровенном образе

Еще в начале августа рэп-исполнительница шокировала поклонников решением изменить внешность в прямом эфире: она побрила волосы и сбрила брови. На новых снимках Doja Cat предстала в провокационном образе: нижнем белье, поясе с цепями, колготках в сетку и жакете из кожи. Рэперше сделали вечерний макияж и нарисовали брови-ниточки.

У Doja Cat более 24,1 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Рэперша стала популярной в 2019 году благодаря завирусившимся в социальных сетях трекам «Candy» и «Mooo!». Она записывала дуэты с Tyga, Ники Минаж, The Weeknd и другими популярными исполнителями, а также была трижды номинирована на премию «Грэмми».