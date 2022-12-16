Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
1 час назад

Американская певица вышла в свет в платье российского дизайнера

Lenta.ru

Американская певица и актриса Андра Дей появилась на публике в наряде российского дизайнера Камиллы Пурши. Фотографии знаменитости публикует Daily Mail.

Американская певица вышла в свет в платье российского дизайнера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Обладательница «Золотого глобуса» посетила ежегодное мероприятие William Douglas Award Dinner, которое состоялось в Лос-Анджелесе, в мини-платье черного цвета с длинным шлейфом. На размещенных кадрах видно, что одежду обрамляет прозрачная ткань, собранная в виде лепестка. Отмечается, что цена вещи составляет 450 тысяч рублей.

Музыкант вышла в свет в лодочках на высоком каблуке в тон образа. Визажисты нанесли на ее лицо яркий макияж в фиолетовых оттенках, а волосы распустили. Из аксессуаров на ней — золотые серьги-кольца и множество колец с драгоценными камнями.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители