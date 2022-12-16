Американская певица вышла в свет в платье российского дизайнера

Обладательница «Золотого глобуса» посетила ежегодное мероприятие William Douglas Award Dinner, которое состоялось в Лос-Анджелесе , в мини-платье черного цвета с длинным шлейфом. На размещенных кадрах видно, что одежду обрамляет прозрачная ткань, собранная в виде лепестка. Отмечается, что цена вещи составляет 450 тысяч рублей.

Музыкант вышла в свет в лодочках на высоком каблуке в тон образа. Визажисты нанесли на ее лицо яркий макияж в фиолетовых оттенках, а волосы распустили. Из аксессуаров на ней — золотые серьги-кольца и множество колец с драгоценными камнями.