Россиянкам назвали шесть устаревших моделей платьев

Персональный стилист и консультант сервиса «Юла» Ольга Дубравицкая назвала россиянкам шесть моделей платьев, которые выйдут из моды к 2023 году. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

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Специалистка рассказала, что в следующем году в первую очередь неактуальными станут платья-бандажи, поскольку они делают образ вульгарным и визуально дешевым. Вместо них она порекомендовала присмотреться к силуэтным фасонам с корсетными вставками.

Помимо этого, по мнению Дубравицкой, немодными окажутся трикотажные модели с мелкой вязкой, которые можно заменить на платья-свитер свободного кроя, и с баской. Стилистка также отметила варианты в виде удлиненных толстовок.