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2 часа назад

Россиянкам назвали шесть устаревших к 2023 году моделей платьев

Lenta.ru

Персональный стилист и консультант сервиса «Юла» Ольга Дубравицкая назвала россиянкам шесть моделей платьев, которые выйдут из моды к 2023 году. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Россиянкам назвали шесть устаревших моделей платьев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка рассказала, что в следующем году в первую очередь неактуальными станут платья-бандажи, поскольку они делают образ вульгарным и визуально дешевым. Вместо них она порекомендовала присмотреться к силуэтным фасонам с корсетными вставками.

Помимо этого, по мнению Дубравицкой, немодными окажутся трикотажные модели с мелкой вязкой, которые можно заменить на платья-свитер свободного кроя, и с баской. Стилистка также отметила варианты в виде удлиненных толстовок.

В заключение собеседница издания также обратила внимание читательниц на гипюровые модели и маллет с укороченным подолом спереди и длинным сзади. К данным фасонам следует подобрать такую альтернативу, как классическое платье длины мини без рюш и оборок, считает эксперт.

Мода,Ольга Дубравицкая,
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