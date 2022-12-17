Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

41-летняя Алессандра Амбросио в обтягивающем кэтсьюте вышла на подиум в Катаре

Газета.Ru

Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио в обтягивающем кэтсьюте вышла на подиум в Катаре. Об этом сообщает Daily Mail.

Алессандра Амбросио в обтягивающем кэтсьюте вышла на подиум
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувшую пятницу, 16 декабря, в Дохе прошло масштабное шоу Qatar Fashion United by CR Runway, которое курировали бывший главный редактор Vogue France Карин Ройтфельд и ее сын Владимир, издающие журнал CR Fashion Book.

В показе приняли участие 135 дизайнеров, в том числе из Катара, а лайн-ап составили Post Malone, DJ Snake, Khaled и другие артисты. Среди моделей, вышедших на подиуме, оказалась Алессандра Амбросио.

Супермодель продефилировала в обтягивающем кэтсьюте, сшитом из ткани, имитирующей деним, высоких сапогах на шпильке и с мотоциклетным шлемом в руках.

Несмотря на возраст, Алессандра Амбросио не сдает позиций. Супермодель регулярно принимает участие в показах, снимается в рекламе нижнего белья и купальников.

Мода,Карин Ройтфельд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители