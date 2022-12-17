Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио в обтягивающем кэтсьюте вышла на подиум в Катаре. Об этом сообщает Daily Mail.
В минувшую пятницу, 16 декабря, в Дохе прошло масштабное шоу Qatar Fashion United by CR Runway, которое курировали бывший главный редактор Vogue France Карин Ройтфельд и ее сын Владимир, издающие журнал CR Fashion Book.
В показе приняли участие 135 дизайнеров, в том числе из Катара, а лайн-ап составили Post Malone, DJ Snake, Khaled и другие артисты. Среди моделей, вышедших на подиуме, оказалась Алессандра Амбросио.
Супермодель продефилировала в обтягивающем кэтсьюте, сшитом из ткани, имитирующей деним, высоких сапогах на шпильке и с мотоциклетным шлемом в руках.
Несмотря на возраст, Алессандра Амбросио не сдает позиций. Супермодель регулярно принимает участие в показах, снимается в рекламе нижнего белья и купальников.