Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио в обтягивающем кэтсьюте вышла на подиум в Катаре. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В минувшую пятницу, 16 декабря, в Дохе прошло масштабное шоу Qatar Fashion United by CR Runway, которое курировали бывший главный редактор Vogue France Карин Ройтфельд и ее сын Владимир, издающие журнал CR Fashion Book.

В показе приняли участие 135 дизайнеров, в том числе из Катара, а лайн-ап составили Post Malone, DJ Snake, Khaled и другие артисты. Среди моделей, вышедших на подиуме, оказалась Алессандра Амбросио.

Супермодель продефилировала в обтягивающем кэтсьюте, сшитом из ткани, имитирующей деним, высоких сапогах на шпильке и с мотоциклетным шлемом в руках.