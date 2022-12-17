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1 час назад

Кэти Перри надела костюм имбиря и рассмешила поклонников

Газета.Ru

Певица Кэти Перри надела костюм имбиря и рассмешила поклонников. Соответствующие фотографии и комментарии появились на странице звезды в социальной сети звезды. Кэти Перри опубликовала в социальных сетях серию фотографий, на которых предстала в костюме имбиря.

Кэти Перри надела костюм имбиря и рассмешила поклонников
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Так выглядит здоровье", — подписала снимки исполнительница.

Подписчиков рассмешила новая публикация певицы.

Газета.Ru

Многие предположили, что в таком виде она отмечала Хэллоуин. "Запоздалый пост с Хэллоуина?", "Хэллоуин уже прошел, подруга", "Так это был твой костюмная Хэллоуин?", — писали в комментариях фолловеры. Однако Кэти Перри объяснила, что пришла в этом образе на вечеринку по случаю 40-летия своей старшей сестры Анджелы Хадсон.

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