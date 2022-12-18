В чем встретить Новый год: 10 актуальных трендов

Ёлка уже наряжена, гирлянды развешены — пришло время подумать над праздничным образом. Одни подбирают его, ориентируясь на астрологические тенденции. Другие — надевают всё лучшее сразу. А «Секрет» доверяет в этом вопросе экспертам. Мы пообщались со стилистами и узнали, в чём встретить Новый год — 2023. Спойлер: некоторые из них можно смело сочетать и в повседневном образе.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Платье-комбинация

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Платье-комбинация стала вещью must have вместе с возвращением моды на бельевой стиль. А за последние годы оно прочно укрепилось в женском гардеробе, получив статус нестареющей классики. Несмотря на лёгкую атласную или шёлковую ткань, носить эту вещь можно не только летом. Платье-комбинация станет прекрасной альтернативой вечернему в новогоднюю ночь, а после праздников перейдёт в часть повседневного образа.

Мнение эксперта

Екатерина Эрдма

звёздный стилист, основательница школы имиджа Erdman

"Идеальный вариант для праздника. Сверху можно надеть немного свободный жакет из блестящей ткани, например в пайетках. Или дополнить болеро из перьев, очень актуальных в этом сезоне.

Вы можете придумать тысячи вариантов. Сегодня у вас платье, а завтра уже юбка — стоит всего лишь добавить верх. Мне нравится сочетать струящуюся ткань с более фактурными материалами, например, объёмным тёплым свитером или кардиганом, грубыми ботинками или высокими сапогами...

Для романтических образов я настаиваю на классике: лёгкое платье, слегка прикрытое жакетом нараспашку, который всегда можно приспустись на одно плечо..."

Бархатные брюки

Пышные вечерние платья как с детского утренника — не самая удачная идея для новогодней вечеринки в ресторане или банкетном зале. Отличной и не менее нарядной альтернативой станут широкие брюки из бархата. С их помощью можно создать не только праздничный, но и лаконичный образ, который будет уместен на любом мероприятии.

Мнение эксперта

Екатерина Эрдма

звёздный стилист, основательница школы имиджа Erdman

"Самые трендовые вещи получаются на стыке двух тенденций. Например, если скрестить моду на широкие брюки и бархат, получим потрясающие и очень оригинальные широкие бархатные брюки. Настоящий хит стритстайла! Этот вариант идеально подойдёт для выхода в свет, если вы отмечаете в ресторане или любом другом светском месте. Главное, не перегружайте образ дополнительными деталями, здесь приветствуется строгая лаконичность. Можно подобрать элегантный топ или же блузу, завязывающуюся в виде небрежного узла. Добавить экстравагантную обувь и аксессуары — и образ готов!"

Кимоно

Ещё одна отличная идея, как трансформировать незаурядный предмет гардероба для вечернего образа. Кимоно станет оригинальной заменой платью. Тем более что обыграть его можно и в холодное время года.

Мнение эксперта

Екатерина Эрдма

звёздный стилист, основательница школы имиджа Erdman

"Чтобы вписать шёлковое кимоно в свой повседневный гардероб, необязательно искать что-то особенное: наденьте его с поясом как платье и добавьте к нему лёгкие струящиеся брюки или юбку. Завершите образ чёрными туфлями или ботильонами и подходящей сумкой, например широким клатчем".

Одежда с перьями

Стилисты сходятся во мнении: если хотите выглядеть стильно и оригинально, разнообразьте свой гардероб одеждой из перьев. Тренд на перья держится уже несколько сезонов и сохранит актуальность и в 2023 году. Если же вы не готовы полностью «опериться», присмотритесь к платьям и юбкам с перьевой окантовкой на подоле или рукавах.

Мнение эксперта

Валерия Леонтьева

стилист-имиджмейкер

"Перья прекрасно могут разбавить кэжуальный образ и сделать его более нарядным, но не вычурным, а полностью праздничный лук с перьями — как отделка платья или костюма — придаёт шарм и вносит ноту элегантности обладательницам тонких черт лица".

Корсеты и бра

Корсеты и бра — отличное дополнение для новогодних комплектов с брюками и юбками. Более того, этот элемент одежды можно мастерски использовать в повседневных образах и узких рамках корпоративного дресс-кода, если добавить строгий жакет.

Мнение эксперта

Валерия Леонтьева

стилист-имиджмейкер

"С отделкой или без, эти изделия всегда выигрышны и нетривиальны. Корсеты как часть платья или отдельное изделие помогают скорректировать фигуру, если это необходимо. Пожалуй, это самые смелые варианты, но почему бы и нет".

Одежда с пайетками и бахромой

Стразы, бисер, пайетки и бахрома — это неотъемлемые праздничные атрибуты уже несколько лет подряд. Будем честны, ни одна красная ковровая дорожка не обходится без блестящих нарядов. Знаменитости то и дело щеголяют перед камерами в одежде, усыпанной мерцающими камнями. Пайетки и стразы действительно привлекают внимание, но носить их нужно осторожно, чтобы не превратиться в большой сияющий диско-шар.

Мнение эксперта

Валерия Леонтьева

стилист-имиджмейкер

"Люрекс, пайетки, бисер и стразы всегда добавляют объёма любой фигуре, поэтому полным девушкам и тем, кто не хочет делать акцент на ту или иную часть тела, любой блеск противопоказан. Для подобных случаев стоит выбирать однотонные, гладкие фактуры, имеющие плотность".

Мнение эксперта

Ксюша Пикси

персональный стилист, консультант сервиса «Юла»

"Если вы выбираете наряд с пайетками, откажитесь от аксессуаров с блестящими элементами, иначе стильный акцент превратится в абсолютно безвкусный и перегруженный образ. Этот совет касается и одежды с бахромой: воздержитесь от яркого мейка и пышных укладок".

Кейп

Кейп — популярная вещь в гардеробе представителей британской королевской семьи. Ещё в 2020 году герцогиня Сассекская Меган Маркл щеголяла в красном платье-кейпе на музыкальном фестивале в Альберт-холле. В наряде похоже кроя блеснула принцесса Уэльская Кейт Миддлтон на премьере 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Стилисты рекомендуют брать пример с монарших особ и использовать аристократичную накидку в праздничном гардеробе.

Мнение эксперта

Екатерина Эрдма

звёздный стилист, основательница школы имиджа Erdman

"Можно выбрать белоснежный цвет, и это сразу придаст праздничное настроение. Добавьте блестящие босоножки и серьги. А после праздника вы легко сможете трансформировать кейп для повседневной жизни, например, сочетая с джинсами".

Брючный костюм

Тратить десятки, а то и сотни тысяч рублей, чтобы разок блеснуть на новогодней вечеринке — по карману далеко не каждому. В случае когда бюджет ограничен, стилисты рекомендуют выбирать универсальные вещи, которые потом можно использовать в повседневном образе.

Мнение эксперта

Валерия Леонтьева

стилист-имиджмейкер

"Брючный костюм с неброской, но всё же нарядной отделкой потом можно разбить на другие комплекты. Например, пиджак носить с джинсами, а брюки, как вариант, с обычной футболкой. Такие приёмы снизят градус нарядности, но всегда позволят иметь в гардеробе яркий аутфит на выход".

Шёлковая пижама

Некоторые пижамы, вслед за платьями-комбинациями, тоже перешли из разряда одежды для сна в полноценный наряд. Правда, не костюм с рюшами и мишками подойдёт для светского выхода. Главная суть пижамного стиля в том, что одежда должна лишь напоминать комплект для сна, но не полностью его пародировать. Эксперты предлагают выбирать модели из шёлка с нетипичными для пижамы принтами.

Мнение эксперта

Екатерина Эрдма

звёздный стилист и основатель школы имиджа Erdman.

"Идеально для домашнего празднования в семейном кругу. А если предположить окантовку из перьев на рукавах и высокий каблук — будет смотреться нарядно и очень женственно. Кстати, отличный вариант для family-образов".

Одежда цвета металлик

Если говорить о цветовой гамме в новогоднем гардеробе, специалисты рекомендуют использовать все оттенки металлика и сочетать его с другими цветами. Комбинезон с арктическим блеском, серебряная блузка или платье с металлизированными элементами — всё зависит от вашего настроения и вкуса.

Мнение эксперта

Ксюша Пикси

персональный стилист, консультант сервиса «Юла»

"В этом сезоне многие модельеры всё чаще выбирают для своих работ металлик. Можно смело перенимать этот тренд и включать его в новогодние образы! Тем более он отлично гармонирует с цветом года по версии Panton — Viva Magenta (малиново-красный).