Какие российские бренды создали самые модные дубленки

Российские дизайнеры представили множество моделей дубленок, которые согреют даже в самые суровые морозы.

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Бренд 12STOREEZ в 2022 году сделал дублёнки в виде бомберов свободного силуэта, пиет ELLE.

Они состоят из гладкой кожи снаружи, а внутри – густая тёплая овчина. Верхний слой изделия обработан специальными смолами, которые защитят дублёнку от потёртостей и влаги.

Дизайнеры FURFURZA сделали дублёнки и шубы из овчины. В коллекции есть как классчиеские модели миди длины, так и бушлаты, тулупы.

BATS создали дублёнку, которая в точности повторяет куртку американских лётчиков. Вещь сделана в размере оверсайз, имеет воротник на ремешке, натуральный мех и кожу.

LUDA NIKISHINA создала дублёнки, которые можно носить по-разному. Все модели имеют двусторонний дизайн.