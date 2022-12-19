5 модных ошибок, которые зимой совершает каждая

Эти нюансы портят образ, делают его негармоничным и устаревшим.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Кажется, оставаться стильной зимой почти невозможно: на первое место выходит комфорт и желание сохранить тепло. Но модные эксперты уверены, что даже при минусовой температуре и заснеженных улицах можно выглядеть женственно, привлекательно и актуально. Однако для этого необходимо избегать ошибок, которые допускают зимой почти все женщины.

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Телесные колготки

Прелесть колготок нюдового оттенка в том, что они смотрятся, как голые ноги, при этом выравнивая тон кожи. Но зимой контраст шапки, теплой куртки, перчаток и иллюзии голых ног смотрится пугающе и странно. Такую барышню хочется отогреть и укутать в одеяло. Поэтому в холодный период стоит добавить в гардероб темные колготки: классические черные или цветные. Подбирайте их под основной наряд, цвет шапки, шарфа, пуховика. Экспериментируйте, но не старайтесь создать эффект обнаженных ног.

Неправильный объем пуховика

Рассмотреть женскую фигуру зимой под теплой одеждой — сложная задача. Но что делать, если вы так долго работали над тонкой талией и привлекательным силуэтом? Результат хочется показать! Поэтому девушки выбирают узкие пуховики по фигуре. И допускают вторую стильную ошибку. Такие куртки смотрятся странно, сковывают движение и не позволяют создать многослойный образ.

В эпоху оверсайза стоит присмотреться к объемным моделям, в которых вам будет уютно, а под куртку вы сможете надеть и любимый свитер, и жакет.

Маленькие шарфы

Тонкие, короткие шарфы совершенно не гармонируют с объемными куртками, сапогами и шапками, смотрятся чужеродной деталью и создают весьма странный акцент. Отложите такие шарфы для осени и элегантных пальто, а зимой замените их на длинные, широкие, объемные модели. Они теплее, сберегут ваше здоровье и создадут более стильный образ.

Ботинки на каблуке

Героини новогодних фильмов бегут на встречу любви всей жизни по заснеженным улицам в ботильонах на шпильках. Хочется в эти кадры вставить надпись: «Трюк выполнен профессионалами! Не повторяйте!» Каблуки зимой — это опасно, они не дают полноценной опоры и при малейшем гололеде могут привести к серьезным травмам. Да и смотрится такая обувь гармонично далеко не с каждой курткой.

Выбирайте ботинки на плоской подошве, а если хочется выглядеть женственней, обратите внимание на высокие сапоги со шнуровкой.

Шапка с помпоном